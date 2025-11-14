Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Vì sao nhiều thí sinh phải điều chỉnh điểm thi IELTS?

Hà Linh
TPO - IELTS đã phát hiện một sự cố kỹ thuật khiến một số thí sinh nhận được kết quả không chính xác. Tất cả thí sinh bị ảnh hưởng đã được liên hệ qua email thông báo về việc điều chỉnh kết quả bài thi.

Nhiều thí sinh thi IELTS từ 2023 đến tháng 9/2025 được lưu ý kiểm tra hộp thư vì điểm thi có sự thay đổi do lỗi kỹ thuật.

Một thí sinh bất ngờ nhận được thư với nội dung thông báo về sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến một số bài kiểm tra IELTS.

“Điều này dẫn đến sự thay đổi về điểm thành phần (Nghe, Đọc) và điểm tổng thể của bạn đã tăng lên. Chúng tôi rất tiếc vì số điểm ban đầu của bạn không được tính chính xác và thành thật xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà điều này có thể gây ra”, nội dung thư IDP thông báo tới thí sinh dự thi từ năm 2024.

tbao.jpg

Hoàng Anh (Hà Nội) cho biết, cô dự thi IELTS từ tháng 6/2024 nhưng đến ngày 12/11 mới bất ngờ nhận được thư thông báo về việc thay đổi kết quả. Theo đó, điểm phần Đọc của Hoàng Anh tăng từ 7.0 lên 8.0 so với kết quả trước đó.

Dù điểm được nâng lên nhưng không có nhiều ý nghĩa đối với cô vì kết quả này đã được sử dụng để xét tuyển vào ĐH năm 2025.

ebfjeq.jpg
Nhiều thí sinh thi IELTS từ 2023 đến tháng 9/2025 được lưu ý kiểm tra hộp thư vì điểm thi có sự thay đổi do lỗi kỹ thuật.

Theo các thí sinh, sau khi nhận được thư của IELTS đã được hướng xem điểm số mới đã được cập nhật và truy cập mẫu báo cáo bài thi trên cổng thông tin. Điều này cũng có nghĩa là, mẫu báo cáo bài thi trước đó không còn hiệu lực để sử dụng.

BC và IDP đưa ra hướng giải quyết sự cố bằng cách, thí sinh có thể thi lại hoàn toàn miễn phí hoặc nhận hoàn 100% lệ phí thi. Thí sinh có nguyện vọng sẽ điền thông tin vào đơn trước ngày 1/5/2026. Với nguyện vọng hoàn tiền lệ phí thi, đơn vị sẽ xử lý trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông tin đề nghị của thí sinh.

Ngày 13/11, phản hồi báo chí, người phát ngôn IELTS cho biết, gần đây, IELTS đã phát hiện sự cố kỹ thuật dẫn đến việc một tỉ lệ nhỏ thí sinh nhận kết quả chưa chính xác trong giai đoạn từ tháng 8/2003 đến tháng 9/2025.

Hơn 99% bài thi IELTS trên toàn cầu trong giai đoạn này không bị ảnh hưởng và hiện không có sự cố nào ảnh hưởng đến các bài thi đang diễn ra.

Được biết, IELTS đã làm việc với các tổ chức đăng ký, các trung tâm khảo thí, cơ quan quản lý và cơ quan chức năng liên về sự việc.

IELTS khẳng định, sự cố kỹ thuật đã được xác định và giải quyết hoàn toàn. Hiện đã có các biện pháp bảo vệ bổ sung để ngăn chặn sự cố này.

Dẫu vậy, thông tin thí sinh bị điều chỉnh điểm IELTS tăng hoặc giảm đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Một số trường ĐH thông tin về việc sẽ rà soát chi tiết thí sinh đã sử dụng điểm ILETS để xét tuyển ĐH năm 2025 nhằm đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong quá trình tuyển sinh.

Hà Linh
