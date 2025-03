Vì sao Mr. Pips 'lộng hành' nhiều năm?

TPO - Phó Đức Nam (Mr. Pips) duy trì đường dây lừa đảo từ năm 2018 đến cuối 2024 mà không bị phát hiện, khiến nhiều người đặt câu hỏi: "Làm thế nào anh ta che giấu sai phạm suốt thời gian dài như vậy? Phải chăng có một mạng lưới bảo vệ Nam và đồng bọn?" Để hiểu rõ, cần nhìn vào thủ đoạn và cách vận hành đường dây lừa đảo này.

Đánh bóng tên tuổi, "vẽ" cuộc sống giàu sang trên mạng

Trước khi Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tài chính do Phó Đức Nam cầm đầu, trên các mạng xã hội Phó Đức Nam (hay còn gọi là Mr. Pips) từng là “ngôi sao” trên TikTok, Facebook với hình ảnh thành đạt, thường xuyên khoe siêu xe (Lexus, Rolls - Royce, Mercedes, Bentley, Jaguar, BMW, Porscher, Lamborghini...) cùng đồng hồ đắt tiền và những video hướng dẫn đầu tư chứng khoán.

Để dẫn dụ nạn nhân vào tròng, đối tượng bỏ ra rất nhiều công sức để xây dựng hình ảnh cá nhân trên các trang mạng xã hội, những video quảng bá khiến người xem nghĩ rằng Mr.Pips là một "bậc thầy" trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán quốc tế để thu hút, kích thích bị hại tham gia.

Trong một đoạn video ngắn, Mr.Pips xuất hiện đầy kiêu hãnh trên chiếc Mercedes G63, đồng hồ tiền tỷ lấp ló trên cổ tay, xung quanh là vài cô gái trẻ uốn éo. Anh ta cười khẩy, nói: “Làm trader thì dễ giàu, nhưng để giàu như Pips này thì chẳng đơn giản đâu. Muốn thành công, muốn tiền đè chết người như tôi hôm nay, tôi đã phải lăn lộn trên thị trường đủ kiểu. Bí mật đây: không có kiến thức, các bạn chỉ là miếng mồi ngon cho Pips này nuốt thôi. Vậy nên, hoặc là vào nhóm của Mr. Pips để tôi ‘phím’ cho vài lệnh kiếm lãi, hoặc là tự nguyện làm con mồi cho tôi và đồng bọn!”

Ở một đoạn clip khác, Nam đứng cạnh chiếc Ferrari màu đỏ, trên tay đeo đồng hồ tiền tỷ cùng dây chuyền màu vàng cỡ lớn ở cổ, nói: "Các anh em thường bảo, giàu là vô dụng. Cái đấy là sai lầm. Giàu sẽ không vô dụng khi giúp ích được cho cộng đồng như tôi đây này, tạo ra sân chơi giúp cho anh em kiếm tiền làm giàu hàng ngày. Ai không tin thì vào nhóm của tôi để cùng kiếm tiền..."

Phó Đức Nam còn quay video "đập hộp" chiếc siêu xe Chevrolet Camaro màu vàng từ container có giá tiền tỷ và khoe: "Anh em hay hỏi tôi lương 5 củ thì làm sao mà mua được 4 bánh đúng không?. Đây, tôi cũng lương 5 củ nhưng hôm nay tôi đi mua con Chevrolet Camaro cho anh em xem".

Còn một đoạn video nói về đồng hồ, Nam ngồi bên cạnh bộ sưu tập của mình và đưa ra hàng loạt cái tên như: Patek Philippe Nautilus màu vàng, Hublot màu đỏ carbon phiên bản giới hạn, 2 chiếc Richart Mille Bon Bon, Jacob and Co bản đào mỏ... mỗi chiếc có giá khoảng 5 tỷ đồng, đặc biệt chiếc Jacob and Co bản Twin Turbo có giá lên tới 6 tỷ đồng.

Không chỉ đánh bóng tên tuổi cá nhân, đối tượng còn tổ chức các buổi hội thảo hoành tráng, các khóa học đầu tư tài chính online nói về phương pháp kiếm tiền dễ dàng từ đầu tư chứng khoán hay tạo uy tín qua việc quảng cáo giấy phép hoạt động của công ty “ma” và mời người nước ngoài đến tư vấn đầu tư tại 44 văn phòng có trụ sở nằm rải rác trên cả nước.

'Cái bẫy' mang tên hội thảo tài chính

Lê Khắc Ngọ – đồng bọn thân cận của Mr. Pips – cũng là một cái tên quen thuộc trên TikTok với biệt danh Mr. Hunter. Trên mạng xã hội, anh ta xuất hiện như một biểu tượng xa hoa: trang phục sang trọng, tóc bóng mượt, đồng hồ đắt đỏ lấp lánh trên tay, tự tin chia sẻ kiến thức về đầu tư chứng khoán, phân tích thị trường, giá vàng và cổ phiếu. Mỗi video là một màn trình diễn hoàn hảo, đánh bóng hình ảnh một “chuyên gia” tài chính đầy cuốn hút.

Nam bàn bạc và giao cho Ngọ thành lập 44 văn phòng (24 văn phòng ở Hà Nội) với 1.918 nhân viên quản lý vùng, quản lý văn phòng và sale. Các văn phòng này tập trung tại quận trung tâm như Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai, Thanh Xuân và 20 văn phòng ở TP HCM, Đà Nẵng, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan. Các đối tượng lập các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán giả mạo, có giao diện giống với sàn giao dịch uy tín trên thế giới như: gtmx, alpha trading, iqx, lodonnex, ibmex, iswiss, trust...

Để tạo dựng uy tín, anh ta “khoe” bản thân bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 20 với món nợ 2 tỷ đồng – một câu chuyện đầy kịch tính nhằm tô vẽ hình ảnh “người hùng tự thân”. Trên mạng xã hội, hàng loạt nội dung “lăng xê” Ngọ xuất hiện, ca ngợi anh ta có hơn 10 năm kinh nghiệm, vươn lên thành “triệu phú tự lực” và dẫn dắt nhiều nhà đầu tư vượt qua khó khăn để đạt được thành công rực rỡ. Không chỉ dừng ở lời nói, Mr. Hunter liên tục phô bày siêu xe, đồ hiệu đắt tiền, thậm chí tham gia các hoạt động từ thiện được quay lại cẩn thận, tất cả nhằm thu hút sự chú ý và khơi gợi lòng tham của những ai mơ ước giàu sang, lôi kéo họ đầu tư theo mình.

Không chỉ giới hạn ở mạng xã hội, Ngọ còn tổ chức các sự kiện, hội thảo tài chính hoành tráng để trực tiếp gặp gỡ và “truyền cảm hứng” làm giàu. Đỉnh cao là những màn “vinh danh” các nhà đầu tư “thành công” ngay tại hội thảo, trước hàng trăm cặp mắt ngưỡng mộ, biến họ thành bằng chứng sống động để củng cố niềm tin và gây chú ý. Một số buổi chia sẻ về giá vàng hay hội thảo đầu tư của Mr. Hunter còn được khéo léo đăng tải trên các tờ báo, như một chiêu quảng cáo tinh vi, giúp hình ảnh của anh ta thêm phần đáng tin cậy trong mắt công chúng.

Tuy nhiên, sự thật đằng sau lớp vỏ hào nhoáng dần bị phơi bày. Do đây là các sàn giao dịch giả mạo nên các đối tượng có thể can thiệp vào hệ thống và luôn thắng nhà đầu tư. Đối với các lệnh có mệnh giá nhỏ chúng sẽ cho nhà đầu tư thắng và rút được tiền về, rồi khuyến khích họ đầu tư lớn hơn để có lợi nhuận cao dẫn đến việc thua sạch tiền, để lại hàng nghìn nạn nhân trắng tay. Cơ quan điều tra xác định 2.661 bị hại trên toàn quốc đã nạp tiền lần đầu vào các sàn của Ngọ, với tổng số tiền gần 50 triệu USD – một con số khổng lồ minh chứng cho quy mô lừa đảo.

Vụ Mr Pips là một bài học đắt giá, cảnh báo mọi người cần tỉnh táo, thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư quá dễ dàng và thiếu minh bạch. Tuy nhiên, việc Phó Đức Nam (Mr. Pips) duy trì đường dây lừa đảo từ năm 2018 đến cuối 2024 mà không bị phát hiện, khiến nhiều người đặt câu hỏi: "Làm thế nào anh ta che giấu sai phạm suốt thời gian dài như vậy? Phải chăng có một mạng lưới bảo vệ Nam và đồng bọn?".

Lòng tham và lỗ hổng pháp lý

Chia sẻ với báo chí, cơ quan điều tra tiết lộ quá trình phá án gặp vô vàn thách thức. Đây là một tổ chức tội phạm đặc biệt, được xây dựng với cơ cấu nhân sự chặt chẽ, phân cấp rõ ràng, hoạt động trải dài khắp Việt Nam và cả nước ngoài. Trên không gian mạng, các đối tượng sử dụng ứng dụng mã hóa cao, dễ xóa dấu vết, ẩn danh hoàn toàn, thậm chí thường xuyên vắng mặt tại Việt Nam. Điều này buộc lực lượng điều tra phải hành động bí mật, nhạy bén, tránh để lộ bất kỳ thông tin nào, như những “bóng ma” truy bắt bóng ma.

Khó khăn không chỉ đến từ thủ đoạn của tội phạm mà còn từ chính nạn nhân. Nhiều người vẫn tin rằng các sàn giao dịch là hợp pháp, được cấp phép, và việc mất tiền chỉ là “may rủi” trong đầu tư. Họ từ chối hợp tác, không trình báo, thậm chí không cung cấp thông tin về đối tượng cho công an.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Văn phòng Luật sư Chính Pháp) lý giải, chính sự “nhẹ dạ cả tin” và lòng tham đã khiến hàng ngàn người rơi vào bẫy. Họ bị lóa mắt bởi lợi nhuận trước mắt mà không màng kiểm tra tính hợp pháp của các sàn giao dịch. Ví dụ, B.N.L (SN 2002, Quảng Ninh), sau khi xem video khoe siêu xe, đồng hồ, biệt thự của Nam trên TikTok, đã liên hệ và nạp 8 tỷ đồng vào JPexchange.com, để rồi mất trắng. Tương tự, L.D.L (SN 1990, Nghệ An) bị dụ dỗ qua sàn gtmx.com, mất 5,6 tỷ đồng chỉ vì mơ ước giàu nhanh.

Công nghệ cũng là “lá chắn” đắc lực cho Mr. Pips. Các đối tượng dùng tài khoản giả, ẩn danh, vận hành từ Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan để tránh bị truy vết. Họ tạo giấy phép “ma”, dựng sàn giao dịch giả, quảng bá hình ảnh chuyên nghiệp trên mạng xã hội, thậm chí mời người nổi tiếng để tăng uy tín, khiến nạn nhân lầm tưởng đây là hoạt động hợp pháp. Nhưng yếu tố then chốt nằm ở lỗ hổng pháp lý. Đầu tư ngoại hối và tiền ảo chưa được pháp luật Việt Nam công nhận, mở đường cho các sàn “ma” mọc lên như nấm. Sự chậm trễ trong cập nhật chính sách đã vô tình kéo dài “tuổi thọ” phạm tội của Mr. Pips.

Lòng tham, công nghệ, và kẽ hở pháp lý đã tạo thành “đất sống” cho Mr. Pips. Vậy làm sao để ngăn chặn những cái bẫy tương tự trong tương lai?

Trong toàn vụ án Mr.Pips, cơ quan điều tra cũng thu giữ khối tài sản khủng ước tính 5.200 tỷ đồng, bao gồm: 316 tỷ đồng trong tài khoản, 9 tỷ đồng trái phiếu, 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm, 69 tỷ đồng tiền mặt, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe bóng bẩy, 59 đồng hồ phiên bản giới hạn trị giá khoảng 300 tỷ đồng, 7 mô tô hạng sang, 84 món trang sức vàng khảm kim cương, cùng lệnh phong tỏa 125 bất động sản.