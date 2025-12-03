Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Vì sao không áp dụng ngay mức giảm trừ gia cảnh mới?

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Kỳ tính thuế thu nhập cá nhân năm nay sẽ quyết toán vào cuối quý I/2026, vì vậy nhiều kỳ vọng về việc áp dụng mức giảm trừ mới được thông qua sẽ áp dụng ngay. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, phương án này phát sinh một số bất cập.

Theo Nghị quyết số 110/2025/UBTVQH15 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, mức giảm trừ cho người nộp thuế được nâng lên là 15,5 triệu đồng/tháng và cho mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh từ lâu đã được người dân mong mỏi, các chuyên gia cũng bày tỏ ủng hộ, tuy nhiên, nhiều đề xuất áp dụng áp dụng ngay từ kỳ tính thuế năm 2025, không trì hoãn đến năm 2026. Việc áp dụng sớm sẽ tác động tích cực tức thì đến thu nhập và tâm lý của hàng triệu người lao động, giải quyết kịp thời những khó khăn mà họ đã đối mặt trong nhiều năm qua, khi mức giảm trừ gia cảnh đang bị cho là quá lạc hậu.

Rau củ quả, trái cây phủ đầy quầy kệ siêu thị (2).jpg
Kể từ kỳ tính thuế năm 2026, mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế nâng lên là 15,5 triệu đồng/tháng và cho mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Mức giảm trừ gia cảnh hiện hành là 11 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc, áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

Tại dự thảo một số nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) gửi xin ý kiến các thành viên Chính phủ mới đây, Bộ Tài chính giải trình về vấn đề này.

Ý kiến thẩm tra cho rằng, kỳ tính thuế năm 2025 sẽ được quyết toán vào cuối quý I/2026. vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ về việc áp dụng pháp luật đối với kỳ tính thuế thu nhập cá nhân năm 2025 của người làm công ăn lương và các hộ/cá nhân kinh doanh, trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm rõ ràng, dễ thực hiện.

Theo Bộ Tài chính, việc áp dụng cho kỳ tính thuế năm nay sẽ phát sinh nhiều thủ tục liên quan đến quyết toán, hoàn lại số thuế đã nộp vì cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công đã được cơ quan chi trả khấu trừ thuế ngay từ đầu năm.

Việc này ảnh hưởng đến số dự toán, khối lượng công việc để thực hiện hoàn thuế là rất lớn. Đồng thời trước tình hình bão lũ, thiên tai xảy ra hiện nay, ngân sách nhà nước cũng cần ưu tiên đảm bảo để khắc phục, xử lý hậu quả của các vấn đề này.

Mặt khác một số khoản thu nhập mới đưa vào diện chịu thuế sẽ phải thực hiện nghĩa vụ thuế ngay, do đó, việc áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2025 có thể không có lợi cho người nộp thuế. Ngoài ra, việc đề xuất áp dụng toàn bộ hiệu lực của luật từ 1/1/2026 là khó khả thi vì dự kiến luật sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua vào tháng 12/2025.

"Thời gian còn lại để hoàn thiện các chính sách tại các văn bản quy định chi tiết là rất ngắn, cùng với đó là việc tập huấn, phổ biến cho các đối tượng áp dụng để việc kê khai, khấu trừ được thuận lợi, chính xác ngay từ đầu", Bộ Tài chính nêu lý do.

Để đảm bảo tính ổn định và phù hợp với điều kiện về quản lý thuế, Bộ Tài chính cho biết, dự thảo luật quy định áp dụng từ 1/7/2026. Riêng nội dung liên quan đến các khoản thu nhập có kỳ tính thuế theo năm như tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh áp dụng từ 1/1/2026.

Việt Linh
#giảm trừ gia cảnh #thuế thu nhập #Bộ Tài chính #quyết toán #Luật Thuế

Xem thêm

Cùng chuyên mục