Vì sao hàng nghìn sạp hàng ở An Đông Plaza 'cửa đóng, then cài'?

Ghi nhận tại An Đông Plaza trong trưa ngày 24/3, nhiều tiểu thương vẫn tiếp tục yêu cầu Ban quản lý trung tâm giảm thêm giá thuê sạp.

Bà P.T (kinh doanh quần áo thời trang ở lầu 1) cho biết, đã thuê 6 sạp hàng tại trung tâm để buôn bán nhiều năm nay. Nếu tính tiền thuê sạp, thuê nhân viên, điện nước… thì tổng chi phí gần 100 triệu đồng/tháng. “Trước đây, tôi bán được 15 - 20 triệu đồng/ngày, nhưng từ sau Tết đến nay tính trung bình chưa bán được 1 - 2 triệu đồng/ngày. Tôi chỉ mong được hỗ trợ giảm giá thêm để có thể cầm cự chờ sức mua tăng trở lại” - bà P.T nói.

Nhiều tiểu thương cho rằng, họ sắp hết hợp đồng sang nhượng, thuê vào tháng 3 và tháng 4/2023. Suốt 2 năm dịch bệnh COVID-19, buôn bán ế ẩm nhưng vẫn cố gắng gượng. Nay áp giá thuê mới cao hơn nên kiến nghị Ban quản lý trung tâm hỗ trợ giảm 30% giá thuê sạp, tính trên giá thuê từ năm 2016. Sau 3 lần gửi đơn kiến nghị, tiểu thương chỉ xét giảm giá thuê từ 10 - 15% (tùy sạp).

Theo thông báo của An Đông Plaza, mức giá giảm công ty áp dụng cho thương nhân hiện nay là giảm trực tiếp 20% tiền thuê trong 12 tháng kể từ ngày 1/3/2023 đến hết ngày 29/2/2024 đối với các gian hàng đã ký hợp đồng thuê và còn hạn. Còn đối với các gian hàng sang nhượng thì ngoài mức giảm 20%, cộng thêm thời gian sang nhượng tương ứng 20% trên nguyên tắc quy đổi các mức ưu đãi được hưởng.

Đối với các gian hàng sang nhượng còn hiệu lực nếu chuyển qua hình thức thuê sẽ được hưởng ưu đãi như hợp đồng thuê. Chính sách ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền và không áp dụng đối với các gian hàng đã kết thúc hợp đồng.

Bà Trần Thị Thanh Thúy - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông Plaza - cho biết, từ năm 2022 đến nay công ty đã hỗ trợ tiểu thương miễn phí giá thuê sạp. Công ty đã thông báo mức giảm cho từng sạp cụ thể. Tuy nhiên, các tiểu thương vẫn chưa hiểu rõ vấn đề nên đóng cửa hàng loạt.

Do đó, bà Thúy khuyên tiểu thương bình tĩnh, xem xét thấu đáo và mở cửa lại. Riêng với đề xuất miễn phí thuê sạp năm nay và giảm 30% từ năm sau trên giá gốc 2016, bà cho biết sẽ trình hội đồng quản trị và có thông báo gửi tới tiểu thương sau.

Theo đại diện UBND phường 9, quận 5, đây là tranh chấp dân sự, nếu không trái quy định, chính quyền không can thiệp. Tuy nhiên, phường thường xuyên phát loa để yêu cầu thương nhân tránh tập trung đông người, gây rối trật tự, trường hợp nào vi phạm chính quyền sẽ xử lý.

An Đông Plaza do Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông Plaza quản lý (thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), tọa lạc tại đường An Dương Vương, quận 5. Tòa nhà được xây dựng từ 2004, cao 22 tầng nhưng chỉ có 5 tầng kinh doanh giày dép, mỹ phẩm, vàng bạc, đồ trang trí với khoảng 2.700 sạp. Mỗi sạp ở đây đang có giá thuê từ 1,3-2,5 tỷ đồng cho 5 năm.