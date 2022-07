Không đồng ý giá thuê mới, tiểu thương chợ Đại Quang Minh bị cắt điện

TPO - 55 hộ kinh doanh tại chợ Đại Quang Minh (quận 5) chuyên kinh doanh nguyên phụ liệu may mặc bức xúc khi bị “chủ chợ” là Công ty CP Thương mại Dịch vụ Sài Gòn (Satraseco) cắt điện 3 ngày qua.

Ngày 21/7, phản ánh với báo Tiền Phong, bà Đỗ Thị Dinh (72 tuổi) cho biết, hộ kinh doanh của bà và 55 hộ khác bị cắt điện đã 3 ngày nay. “Đơn vị cho thuê chợ nói cắt điện do chúng tôi không đóng tiền mặt bằng. Sạp quầy tối om, nóng bức, khách không vào chợ mua sắm đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc kinh doanh của chúng tôi” – bà Dinh nói.

Bà Minh, chủ sạp D1 có hơn 30 năm buôn bán tại chợ hay, chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này. Bà nói, do vẫn đóng thuế đầy đủ nên vẫn ra chợ, thắp đèn điện bán hàng. Theo tiểu thương, lý do bị cắt điện là vì họ không đồng ý với mức giá thuê sạp mà Satraseco đơn phương đưa ra. Theo lộ trình, trong một năm tới, Satraseco sẽ tăng gấp đôi so với giá thuê hiện nay.

“Với giá cũ thì chúng tôi cũng đã không đóng nổi, bởi từ khi dịch đến nay, sức mua không cao. Tranh chấp giá thuê cũng khiến chúng tôi không an tâm mua bán” - bà Minh cho biết.

Về vấn đề này, đại diện Satraseco cho biết ngày 26/6, công ty đã thông báo về gia hạn thời gian ký hợp đồng đến người thuê, chậm nhất là hết ngày 30/6. Nhưng sang đầu tháng 7, dù không đồng ý ký hợp đồng mới nhưng người thuê vẫn chưa trả mặt bằng.

Ngày 5/7, Satraseco khi gửi thông báo chấm dứt hợp đồng với những chủ sạp không ký mới, đã nêu rõ sẽ thực hiện các biện pháp thu hồi theo quy định của pháp luật. Nếu bên thuê không tự nguyện giao mặt bằng, công ty sẽ ngưng cung cấp dịch vụ, tiện ích và tiến hành thu hồi mặt bằng.

Đại diện Satraseco cũng cho biết thêm, ngoài gửi thông báo đến bên thuê, công ty cũng đã gửi văn bản đến cơ quan chức năng trình báo và đề nghị được hỗ trợ việc chấm dứt hoạt động kinh doanh đối với bên thuê vẫn đang tiếp tục kinh doanh dù đã hết hợp đồng.

Như tin Tiền Phong đã đưa, nhiều tháng qua, tiểu thương chợ Đại Quang Minh treo biển phản đối việc doanh nghiệp tăng 200% giá cho thuê sạp đối với hợp đồng mới (chia thành 2 đợt tăng trong 1 năm). Tuy nhiên, Satraseco cho biết chỉ có vài trường hợp tăng giá thuê trên 200% do tính toán lại diện tích, còn lại mức tăng phổ biến trên dưới 100%.

Theo Satraseco, giá thuê của công ty hiện nay rất thấp so với mặt bằng chung. Công ty đã giữ nguyên và không tăng giá trong nhiều năm. Dù đã có lộ trình tăng giá từ năm 2020 nhưng do COVID-19 nên kế hoạch tạm hoãn. Trước phản ứng của tiểu thương, Satraseco đã quyết định giãn khoảng thời gian áp dụng việc tăng giá trong hai năm thay vì chỉ một năm như trước, và giảm mức đặt cọc từ 3 tháng xuống còn 2 tháng. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Đại diện Phòng kinh tế quận 5 cho biết, đã nhận được phản ánh của các bên và đã đề nghị doanh nghiệp xem xét lộ trình tăng giá nhưng chưa được chấp thuận. “Chính quyền đã hỗ trợ tổ chức đối thoại và nhiều lần đề nghị các bên đối thoại để giải quyết ổn thỏa, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Hợp đồng này là giao dịch dân sự, thỏa thuận hai bên nên chính quyền khó can thiệp sâu” - đại diện Phòng kinh tế quận 5 cho biết.