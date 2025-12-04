Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Vì sao các sản phẩm Nam Long lọt danh sách ưu tiên của nhà đầu tư mùa cuối năm?

P.V

Trong bối cảnh thị trường chuyển mình, Nam Long Journey 2025 mở ra cơ hội tiếp cận sản phẩm an cư – tích sản cùng chính sách tài chính thiết thực, giúp khách hàng sở hữu ở thời điểm giá trị nhất.

Thị trường cuối 2025: tín hiệu tích cực và nhu cầu an cư – đầu tư rõ rệt

Thị trường bất động sản Việt Nam cuối năm 2025 ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc: nhu cầu ở thực tăng, lãi suất ổn định và pháp lý mới đi vào vận hành. Cùng với mục tiêu GDP 2026 tối thiểu 10%, niềm tin về một chu kỳ tăng trưởng mới đang hình thành.

Trong bối cảnh này, chính tâm lý “sợ bỏ lỡ cơ hội” trong giai đoạn chuyển chu kỳ đã khiến cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư chú trọng hơn vào những sản phẩm có thể kiểm chứng giá trị và đánh giá triển vọng tăng trưởng ngay từ hôm nay. Mô hình đô thị tích hợp với hạ tầng đồng bộ, tiện ích đầy đủ, cộng đồng hiện hữu là lời giải cho nhu cầu này, vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa đảm bảo yếu tố tích sản dài hạn.

image001-4266.jpg
Nam Long Journey 2025 – Điểm hẹn chiến lược, nơi khách hàng và nhà đầu tư tiếp cận xu hướng phục hồi.

Ở góc nhìn nhà đầu tư, anh Trần Quang Minh (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi không cần nhìn đâu xa; chỉ cần quan sát các thị trường Châu Á là thấy rõ: những khu đô thị quy hoạch đồng bộ, hạ tầng hoàn chỉnh và cộng đồng hiện hữu luôn giữ giá tốt và tăng trưởng bền vững. Các đô thị của Nam Long đang đi đúng hướng này. Với tôi, đây là thời điểm để chốt mức giá an toàn trước chu kỳ tăng trưởng mới.”

Nam Long Journey 2025 vì thế được xem là điểm hẹn chiến lược, nơi khách hàng và nhà đầu tư tiếp cận bức tranh thị trường trước chu kỳ tăng trưởng mới, quan sát trực tiếp cách vận hành của những đô thị tích hợp và đánh giá khả năng tăng trưởng của từng phân khu dựa trên trải nghiệm thực tế.

Nam Long Journey 2025: mang đến giải pháp tài chính toàn diện

Để giải quyết nỗi lo “trễ nhịp chu kỳ”, Nam Long Journey 2025 mang đến các chính sách bán hàng được thiết kế như giải pháp tài chính toàn diện, giúp khách hàng “đặt chỗ” ngay tại sự kiện. Điểm khác biệt là những chính sách này không chỉ dừng ở ưu đãi ngắn hạn, mà trực tiếp giải quyết những vấn đề thực tế nhất: chi phí vận hành, dòng tiền linh hoạt và mức giá cạnh tranh.

Tại Izumi Canaria – Izumi City (Đồng Nai), khách hàng có thể tiếp cận một không gian sống sinh thái kề sông trong đại đô thị 170ha mang lại môi trường sống trong lành, hiếm có trên thị trường. Chính sách chiết khấu 4%, quà tặng 33 triệu đồng và miễn phí quản lý đến năm 2029 giúp khách hàng tiết kiệm chi phí vận hành nhiều năm liền. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn vừa an cư, vừa tích sản lâu dài với sự cân đối tài chính bền vững.

image003-9923.jpg
Tham dự sự kiện Izumi City tại Nam Long Journey 2025 để nhận quà hấp dẫn và sở hữu ngay ưu đãi vượt trội khi giao dịch thành công.

Tiếp nối nhu cầu ở thực tại TP.HCM, Trellia Cove nằm trong khu đô thị Mizuki Park 26ha đã vận hành ổn định, mang đến sự an tâm tuyệt đối về pháp lý và cộng đồng cư dân hiện hữu. Chính sách thanh toán giãn tới Quý II/2027, hỗ trợ tài chính 22 tháng, ưu đãi đến 5% và miễn phí quản lý 24 tháng giúp khách hàng giảm áp lực vốn, dễ dàng sở hữu căn hộ ven kênh với tiện ích đồng bộ. Đây là giải pháp mà ít dự án khác có thể đáp ứng: vừa linh hoạt dòng tiền, vừa đảm bảo giá trị sống thực.

Ở khu Tây TP.HCM, Solaria Rise là phân khu căn hộ cao tầng nằm trong đại đô thị Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh) với quy mô 355ha, mang chuẩn sống “resort living” với hệ tiện ích đã vận hành: vịnh nước ngọt 8,6ha, công viên trung tâm 25ha, Country Club, trường học – thương mại – dịch vụ nội khu. Chính sách ưu đãi 5% trong tháng 12, thêm 3,5% cho thanh toán nhanh (tổng ưu đãi lên đến 8,5%), hỗ trợ vốn 12 tháng miễn lãi và miễn phí quản lý 24 tháng giúp khách hàng chốt mức giá cạnh tranh ngay trước chu kỳ tăng trưởng mới. Cơ hội vàng để chốt mức giá cạnh tranh: Sở hữu sản phẩm có tiềm năng tăng giá mạnh, đi kèm đặc quyền trải nghiệm chất sống resort giữa lòng đại đô thị.

image005-2840.png
Nam Long Journey là nơi khách hàng vừa có thể trực tiếp trải nghiệm “ngôi nhà tương lai”, vừa tiếp cận hàng loạt chính sách bán hàng hấp dẫn.

Ba phân khu của Nam Long đều có lợi thế riêng nhưng cùng hướng đến chất lượng sống, tiện ích đầy đủ và chính sách tài chính linh hoạt. Đây là yếu tố giúp khách hàng dễ dàng an cư, đồng thời mang lại cho nhà đầu tư cơ hội tích sản bền vững.

Bên cạnh sản phẩm, Nam Long Journey 2025 còn mang đến dữ liệu minh bạch và góc nhìn chiến lược qua Diễn đàn bất động sản nhà ở Việt Nam 2026 do CBRE Việt Nam tổ chức, cùng tọa đàm “Chuẩn hóa nghề môi giới – Kiến tạo sự nghiệp bền vững” do Hiệp hội Môi giới BĐS Việt Nam phối hợp thực hiện. Như vậy, sự kiện không chỉ giới thiệu dự án mà còn là điểm hẹn để khách hàng và nhà đầu tư tiếp cận thông tin chính thống, trực tiếp trải nghiệm sản phẩm và chính sách ưu đãi. Đây là cơ hội nắm bắt giá trị ngay hôm nay, giảm áp lực tài chính và bảo toàn lợi ích dài hạn trước chu kỳ tăng trưởng mới.

Nam Long Journey 2025 diễn ra từ 9h – 21h, trong ba ngày 05 – 07/12/2025 tại Thisky Hall – Sala Convention Center (TP.HCM).

Đăng ký tham dự miễn phí: https://living.namlongvn.com/journey-registration để trải nghiệm trực quan và lựa chọn sản phẩm phù hợp trước khi thị trường bước vào chu kỳ mới.

P.V
#Nam Long #đầu tư #bất động sản #chính sách tài chính

Cùng chuyên mục