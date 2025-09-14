Vì sao 2 mỏ titan 330ha tại Gia Lai bị loại khỏi quy hoạch?

TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đồng ý về nguyên tắc về việc điều chỉnh đưa 2 khu vực quặng titan ở Gia Lai ra khỏi quy hoạch khoáng sản để phát triển dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ.

Nhà máy xỉ titan tại Phù Mỹ.

Ngày 14/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai xác nhận, Chính phủ đã đồng ý cho phép điều chỉnh đưa 2 mỏ titan quy mô 330ha tại vùng ven biển Gia Lai ra khỏi quy hoạch khoáng sản để phát triển Dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại văn bản số 5523 ngày 13/8/2025 về việc điều chỉnh đưa 2 khu vực quặng titan khu vực Nam Đề Gi (huyện Phù Cát cũ) và Mỹ An (huyện Phù Mỹ cũ) ra khỏi Quy hoạch khoáng sản để phát triển Dự án khu Công nghiệp Phú Mỹ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đồng ý về nguyên tắc. Qua đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Gia Lai sẽ điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định pháp luật và đúng thẩm quyền.

Được biết, điểm mỏ titan Nam Đề Gi có diện tích 150ha, năm 2011 được Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cấp giấy phép khai thác cho Công ty CP Khoáng sản Bình Định, nay đã hết hạn khai thác. Còn điểm mỏ titan Mỹ An 5 có diện tích 180,7ha, năm 2011 được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép cho Công ty CP Khoáng sản và thương mại Bình Định, đến nay giấy phép đã hết hạn và doanh nghiệp này vẫn chưa khai thác.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, các điểm mỏ này đang chồng lấn quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh; thu hồi sa khoáng titan không mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội so với việc triển khai dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ; có thể tạo điểm nóng về môi trường, gây bức xúc trong nhân dân và dư luận xã hội nếu thực hiện việc khai thác titan tại đây.