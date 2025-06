VFF bắn tín hiệu đến các đối tượng bán độ, dàn xếp tỷ số ở V-League

TPO - Ngày 12/6, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết đã làm việc với Cục Cảnh sát hình sự (C02)-Bộ Công an về công tác phòng chống tiêu cực trong bóng đá Việt Nam, trọng tâm được chú ý là V-League.

Báo cáo của VFF cho biết sự phối hợp giữa đôi bên đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực. Hai đơn vị đã có các buổi tập huấn phòng chống tiêu cực cho cán bộ an ninh, HLV, cầu thủ, trọng tài…ở các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia.

Trong công tác điều hành, tổ chức giải, các hoạt động tiêu cực liên quan dàn xếp tỷ số, cá độ, móc ngoặc…đều được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm. Một vụ nổi cộm gần đây là tiêu cực liên quan đội hạng nhất Phú Thọ. FIFA đã đánh rớt hạng đội bóng này và trước đó theo thông báo của VFF, liên đoàn đã có làm việc, cung cấp thông tin.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết phía trước, VFF sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với an ninh nhằm đảm bảo môi trường bóng đá trong sạch, chuyên nghiệp. Theo ông Trần Anh Tú, tình hình vi phạm liên quan bóng đá vẫn tiềm ẩn do sự phát triển của công nghệ số, cá cược trực tuyến. Để bóng đá Việt Nam phát triển lành mạnh, đặc biệt V-League được nâng chất, công tác đảm bảo an ninh, các biện pháp ngăn ngừa tiêu cực cần được thực hiện thường xuyên, đồng thời các CLB phải đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ý thức tới các cầu thủ.

Hiện mùa giải 2024/25 đang bước vào giai đoạn cuối với các trận đấu đặc biệt “nóng” ở V-League. VFF cho biết sẽ triển khai biện pháp an ninh, “soi” kỹ các trận đấu nhằm ngăn chặn và phát hiện các “tín hiệu lạ”.