Vé máy bay tới Hà Nội giảm mạnh, khách lùi lịch đi nước ngoài để xem diễu binh

TPO - Áp ngày 2/9, thay vì tăng cao như thường thấy, giá vé máy bay chặng TPHCM - Hà Nội lại bất ngờ giảm mạnh từ 2 - 3 triệu đồng/vé khứ hồi, tạo cơ hội thuận lợi cho nhiều người có mong muốn ra Thủ đô xem diễu binh, diễu hành.

Chị Hoàng Huyên (40 tuổi, TPHCM) - người cách đây 2 tuần than thở với PV Tiền Phong về việc gia đình chị muốn ra Hà Nội xem diễu binh diễu hành dịp 2/9, nhưng vì giá vé quá cao nên chưa đặt vé - cho biết: "Tôi vừa đặt được vé khứ hồi chặng TPHCM - Hà Nội với giá rẻ hơn 2 triệu đồng/người so với tuần trước. Vậy là gia đình 5 người của tôi tiết kiệm được tổng cộng hơn 10 triệu đồng so với thời gian giá vé cao điểm. Đêm nay (31/8), gia đình tôi sẽ bay ra Thủ đô để kịp chơi lễ".

Chị Hường (35 tuổi, Hà Nội) cho hay, ngay khi nhận thấy giá vé máy bay ra Hà Nội của các hãng giảm mạnh từ cách đây 1 tuần, chị quyết định hoãn chuyến đi du lịch Thái Lan của cả nhà, để "bao" vé máy bay chặng TPHCM - Hà Nội cho một số người thân đang sinh sống ở Đồng Nai ra Hà Nội thăm nhà, tiện thể xem diễu binh, diễu hành.

Theo chị Hường, không chỉ gia đình chị mà cách đây vài ngày, một số bạn bè ở TP. Cần Thơ của chị cũng hoãn chuyến du lịch Trung Quốc tự túc vào đầu tháng 9 để bay Hà Nội "đu trend" A80.

Chị Hường (ngồi ngoài cùng bên phải) và người thân tại buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 trong sáng 30/8. Ảnh: NVCC.

Theo khảo sát của PV Tiền Phong trên website đặt vé của các hãng hàng không trong nước, so với thời điểm cuối tháng 7 đến giữa tháng 8, từ ngày 22/8 đến nay giá vé máy bay hạng phổ thông chặng TPHCM - Hà Nội giảm trung bình từ 1,4 - 3 triệu đồng/vé khứ hồi, dao động trong mức 4 - 6,6 triệu đồng/vé khứ hồi; hạng vé thương gia giá vé không thay đổi.

Hiện tại, giá vé máy bay (đã bao gồm thuế, phí) chặng TPHCM - Hà Nội hạng phổ thông của Vietnam Airlines cao nhất khoảng 6,6 triệu đồng/khứ hồi - giảm 1,4 triệu đồng so với thời gian trước; vé hạng thương gia vẫn ở mức 12 triệu đồng/vé khứ hồi

Bamboo Airways có giá vé hạng phổ thông khoảng 4 triệu đồng/vé khứ hồi - giảm gần 3 triệu đồng; giá vé hạng thương gia giữ nguyên mức hơn 11 triệu đồng/vé khứ hồi.

Cùng chặng TPHCM - Hà Nội, Vietravel Airlines có giá hạng phổ thông khoảng 4,2 triệu đồng/vé khứ hồi - giảm 2,3 triệu đồng; muốn nâng hạng ghế thì hành khách cần trả hơn 9 triệu đồng/vé khứ hồi. Giá vé chặng này của Vietjet ở khoảng gần 4,2 triệu đồng/vé khứ hồi - giảm 1,8 triệu đồng; hạng thương gia giữ nguyên mức 10 triệu đồng/vé khứ hồi.

Giá vé máy bay tới Hà Nội xem diễu binh, diễu hành dịp 2/9 đã giảm mạnh so với đợt cao điểm cách đây hơn 1 tuần. Ảnh: Chụp màn hình.

Đại diện các hãng hàng không lý giải, sở dĩ giá vé máy bay hạ nhiệt là do các hãng đều đồng loạt tăng số chuyến bay và số chỗ ngồi cho giai đoạn cao điểm từ 29/8 - 3/9. Cụ thể, Vietnam Airlines tăng thêm hơn 100.000 chỗ, phục vụ tổng cộng gần 600.000 chỗ, tương đương khoảng 2.900 chuyến bay; Vietjet bổ sung thêm gần 10.000 chỗ, tương đương bổ sung 50 chuyến bay phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách dịp 2/9.

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), sản lượng khai thác trên toàn hệ thống các cảng hàng không thuộc ACV trong 5 ngày (từ 29/8 - 2/9) dự kiến khoảng 11.000 lượt cất - hạ cánh (CHC), phục vụ hơn 1,8 triệu hành khách.

Sản lượng khai thác nội địa khoảng 7.000 lượt CHC, 1.400 lượt CHC/ngày; tăng 7% so với bình quân ngày thường tháng 8, tăng 15% so với cùng kỳ 2024. Sản lượng hành khách nội địa dự kiến đạt 1,1 triệu hành khách, trung bình 220.000 hành khách/ngày; tăng 5% so với ngày thường tháng 8, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hành khách tại Nội Bài dịp cao điểm. Ảnh minh họa: NIA.

Trong dịp này, Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhấtdự kiến trung bình 1 ngày có khoảng 125.000 hành khách qua cảng, sản lượng chuyến bay dự kiến trung bình một ngày khoảng 730 chuyến bay chuyến bay, tăng khoảng gần 1% so với lịch bay hiện tại (690 chuyến bay/ngày), tập trung tại các đường bay nội địa.

Ngày cao điểm nhất tại Tân Sơn Nhất là 30/8 và 2/9 với tần suất bay là 750 chuyến bay/ngày và sản lượng khoảng 130.000 hành khách/ngày.

Theo ACV, lượng khách quốc tế tại Nội Bài đang tăng trưởng ở mức rất cao, có những ngày dự kiến đạt gần 44.000 hành khách - cao nhất từ trước đến nay. Lượng khách nội địa cũng tăng cao, ước tính trong ngày cao điểm nhất, Nội Bài phục vụ gần 110.000 hành khách và 638 lượt chuyến bay, cao hơn 20% so với cùng kỳ 2024.