Vé máy bay tới Hà Nội xem diễu binh diễu hành 'căng như dây đàn'

TPO - Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay Thủ đô Hà Nội dự kiến đón một lượng du khách trong nước và quốc tế cao kỷ lục. Do cầu đi lại tăng đột biến nên giá vé máy bay trên nhiều chặng nội địa như TPHCM - Hà Nội tăng gần gấp đôi so với ngày thường.

Đổ về Hà Nội xem A80

Chỉ còn nửa tháng nữa là diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, với chương trình diễu binh, diễu hành quy mô lớn (A80), du lịch Hà Nội dự kiến sẽ là trung tâm của cả nước, lượng khách tăng cao kỷ lục trong dịp này.

Chị Hoàng Huyên (40 tuổi, TPHCM) và gia đình dự định đặt vé máy bay ra Hà Nội chơi lễ. Tuy nhiên, chị Huyên khá hoảng hốt khi giá vé máy bay dịp nghỉ lễ 2/9 tăng đột biến.

Hiện tại, giá vé khứ hồi hạng phổ thông chặng TPHCM - Hà Nội đang dao động trong khoảng 6-8 triệu đồng. Mức giá này ngang ngửa giá vé dịp Tết Nguyên đán trên cùng chặng và tăng từ 2-3 triệu đồng/vé so với ngày thường.

"Gia đình tôi có 5 người, riêng tiền vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông từ TPHCM ra Hà Nội chơi lễ đã non nửa khoảng 30 triệu đồng, chưa kể tiền thuê khách sạn, taxi và chi phí ăn uống. Hiện tôi đang cân nhắc lại việc mua vé máy bay ra Hà Nội hay đi tàu hỏa hoặc xe khách", chị Hoàng Huyên nói.

Gia đình chị Huyên (áo trắng ngoài cùng) trong lần thăm Hà Nội dịp 2/9/2024. Ảnh: NVCC.

Chi Khanh (30 tuổi, TP Vũng Tàu, đang sinh sống và làm việc tại TPHCM) và nhóm bạn cũng đang chần chừ với quyết định đặt vé máy bay ra Hà Nội dịp nghỉ lễ 2/9 này.

Theo chị Khanh, ra Thủ đô đu trend xem "concert quốc gia" A80 là điều chị và nhóm bạn đã lên kế hoạch từ lâu. Do đặc thù công việc của mỗi người khác nhau nên đến hiện tại cả nhóm của chị Khanh mới thống nhất được việc đặt vé máy bay từ TPHCM ra Hà Nội. Tuy nhiên, việc bỏ ra gần 10 triệu đồng - ngang ngửa một tháng tiền lương - cho chi phí vé máy bay đang khiến Mai Khanh đắn đo về chuyện có nên đặt vé hay thôi.

Không có ý định đu trend như người trẻ, dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay ông Hoàng (52 tuổi, Bình Dương) mong muốn cùng 2 người thân về quê ở Bắc Giang (nay là Bắc Ninh), vì nhà có cỗ cưới. Tuy nhiên, dù ông Hoàng có lựa chọn hạng vé phổ thông tiết kiệm nhất thì cũng mất gần 6 triệu đồng/người - số tiền không nhỏ với một người không có công việc ổn định như ông nên ông từ bỏ ý định về quê.

Theo khảo sát của PV Tiền Phong, dịp nghỉ lễ Quốc khánh, các hãng hàng không nội địa đều tăng cường tần suất chuyến bay trên chặng TPHCM - Hà Nội, để phục vụ nhu cầu đi lại của du khách.

Cụ thể, Vietnam Airlines khai thác từ 30 - 35 chuyến/ngày (ngày thường là 24 - 25 chuyến/ngày); Vietjet từ 27 - 30 chuyến/ngày (ngày thường là 23 - 23 chuyến/ngày); Bamboo Airways từ 8 - 11 chuyến/ngày (ngày thường là 6 chuyến/ngày); Vietravel Airlines có tần suất đều là 3 chuyến/ngày.

Giá vé chặng TPHCM - Hà Nội hạng phổ thông của Vietnam Airlines cao nhất đến gần 8 triệu đồng/khứ hồi (đã bao gồm thuế phí); nếu nâng vé hạng thương gia, hành khách phải trả hơn 12 triệu đồng/vé khứ hồi (đã bao gồm thuế, phí). Bamboo Airways có giá vé hạng phổ thông khoảng 7 triệu đồng/vé khứ hồi; giá vé hạng thương gia từ hơn 11 triệu đồng/vé khứ hồi.

Nhiều chuyến bay chặng TPHCM - Hà Nội đã "cháy" vé dịp nghỉ lễ 2/9.

Trên cùng chặng TPHCM - Hà Nội, Vietravel Airlines có giá hạng phổ thông khoảng 6,5 triệu đồng/vé khứ hồi; muốn nâng hạng ghế thì hành khách cần trả hơn 9 triệu đồng/vé khứ hồi. Giá vé chặng này của Vietjet ở khoảng gần 6 triệu đồng/vé khứ hồi, hạng thương gia thì tăng lên mức 10 triệu đồng/vé khứ hồi.

Tính chung trong dịp nghỉ lễ, 5 hãng hàng không nội địa của Việt Nam khai thác tổng cộng gần 430 chuyến bay chặng TPHCM - Hà Nội để phục vụ hành khách, tăng hơn 22% so với ngày thường.

Hiện tại, một số chuyến bay từ TPHCM đến Hà Nội hạng thương gia trong khung giờ từ 6h - 15h30 vào những ngày gần nghỉ lễ 2/9 của Bamboo Airways đã "cháy vé", số vé hạng phổ thông của hãng này và Vietnam Airlines trong cùng khung giờ cũng đang cạn dần.

Tăng trưởng đột biến

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài, Hà Nội cho biết, sản lượng khai thác dự báo của Cảng trong dịp 2/9 này tăng trưởng đột biến. Trong đó, khách nội địa được dự báo tăng cao khi hàng vạn người đổ về Thủ đô để tham gia các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ quốc gia.

Cảng HKQT Nội Bài ước tính trong ngày cao điểm nhất, Cảng sẽ phục vụ gần 110.000 lượt hành khách và 638 lượt chuyến bay, cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2024. Từ ngày 14/8 đến hết ngày 2/9, các hoạt động bay tại Nội Bài sẽ diễn ra hết sức nhộn nhịp với nhiều phương thức bay khác nhau.

Sản lượng khai thác của sân bay Nội Bài dịp 2/9 tăng trưởng đột biến. Ảnh: NIA.

Lượng khách quốc tế đến Hà Nội qua Nội Bài được dự báo đang ở mức tăng trưởng đỉnh cao, có những ngày đạt gần 44.000 lượt khách - con số cao nhất từ trước đến nay. Sự gia tăng này đến từ việc nhiều đoàn khách quốc tế đến Hà Nội tham dự đại lễ, cùng với sự kết nối mạnh mẽ của nhiều đường bay quốc tế được khai trương tại Nội Bài trong thời gian qua.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, do nhu cầu di chuyển cũng tăng vọt trong dịp lễ, nên TP. Hà Nội sẽ hạn chế phương tiện cá nhân trên nhiều tuyến đường. Vì vậy, du khách cần chủ động cập nhật thông tin giao thông và sử dụng phương tiện công cộng.

Với những du khách đặt tour online, cần kiểm tra kỹ thông tin của đơn vị tổ chức, ưu tiên các trang web chính thống để tránh những rủi ro không đáng có. Ngoài ra, du khách cũng nên chuẩn bị sức khỏe tốt và mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân và có ý thức bảo vệ tài sản cá nhân.