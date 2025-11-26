VDB tài trợ vốn tín dụng 105 nghìn tỷ đồng cho EVNNPT

Theo Thỏa thuận được ký kết, EVNNPT và VDB xác định là đối tác toàn diện, mong muốn hợp tác trên cơ sở phù hợp với năng lực, chiến lược kinh doanh và thế mạnh của mỗi bên. Hai bên cam kết duy trì hợp tác toàn diện, lâu dài, có hiệu quả và cùng có lợi trên các lĩnh vực hoạt động có liên quan hướng tới mục tiêu của EVNNPT và VDB trong quá trình hoạt động và phát triển.

EVNNPT và VDB cùng xúc tiến các hoạt động để hỗ trợ nhau mở rộng phát triển hoạt động của mỗi bên nhằm khai thác tối ưu nhất thế mạnh của các bên.

EVNNPT và VDB hợp tác trong việc tài trợ vốn tín dụng đầu tư của nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư do EVNNPT làm chủ đầu tư thuộc danh mục các dự án được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

Đại diện EVNNPT và VDB ký thỏa thuận hợp tác

Phát biểu tại lễ ký, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng cho biết, EVNNPT là doanh nghiệp do EVN sở hữu 100% vốn điều lệ, với nhiệm vụ chính là quản lý vận hành và đầu tư phát triển lưới điện truyền tải từ cấp điện áp 220kV trở lên trên phạm vi toàn quốc và từng bước liên kết với lưới điện truyền tải các nước trong khu vực. EVNNPT đặt mục tiêu trong các năm tới trở thành một trong những đơn vị truyền tải điện hàng đầu châu Á, đến năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực truyền tải điện.

Trải qua hơn 17 năm hình thành và phát triển, EVNNPT đã không ngừng lớn mạnh cả về quy mô, tài sản và vị thế. Tính đến ngày 31/10/2025, vốn chủ sở hữu của tổng công ty đạt hơn 26 nghìn tỷ đồng, gấp 3,6 lần so với thời điểm thành lập, tổng tài sản đạt 102 nghìn tỷ đồng. Tình hình tài chính của EVNNPT ổn định, minh bạch, các chỉ tiêu tài chính luôn đáp ứng yêu cầu của nhà tài trợ và quy định hiện hành giúp tổng công ty duy trì xếp hạng tín nhiệm BB+ của Fitch Ratings suốt 7 năm liên tiếp, tương đương với EVN và mức tín nhiệm quốc gia.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng phát biểu tại buổi lễ

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, từ nay đến năm 2030 EVNNPT cần huy động khoảng 30 - 40 nghìn tỷ đồng mỗi năm để đầu tư cho các dự án truyền tải điện, trong đó nhu cầu vay vốn ngân hàng chiếm khoảng 20 - 30 nghìn tỷ đồng/năm. Để đáp ứng nhu cầu đầu tư rất lớn này, EVNNPT đang tích cực triển khai đa dạng hóa các hình thức thu xếp vốn như: vốn vay ODA, vốn vay thương mại trong nước và nước ngoài, vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam,…

Chủ tịch HĐTV EVNNPT cho biết, mối quan hệ hợp tác truyền thống, hiệu quả và đầy tin cậy giữa VDB và EVNNPT đã được vun đắp trong suốt nhiều năm qua. Tháng 5/2025, EVNNPT và VDB đã ký thỏa thuận hợp tác lần 1 thu xếp vốn cho 22 dự án với tổng số tiền vay khoảng 20 nghìn tỷ đồng. Đến nay, nhờ sự phối hợp tích cực và có hiệu quả hai bên đã ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ cho 2 dự án rất quan trọng với tổng số tiền 1.239 tỷ đồng. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2025 sẽ tiếp tục ký kết hợp đồng cho gần 10 dự án với tổng số tiền vay khoảng 4 nghìn tỷ đồng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị VDB Lê Văn Hoan phát biểu tại buổi lễ

Đặc biệt hôm nay, với việc ký Thỏa thuận hợp tác thu xếp vốn cho gần 80 dự án với tổng giá trị dự kiến vốn vay khoảng 105 nghìn tỷ đồng tiếp tục khẳng định sự đồng hành, hỗ trợ quý báu và hiệu quả từ VDB đối với EVNNPT trong sứ mệnh đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. EVNNPT cam kết sử dụng hiệu quả, đúng mục đích các nguồn vốn tài trợ từ VDB, đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình trọng điểm.

Ông Lê Văn Hoan – Chủ tịch HĐQT VDB cho biết, EVNNPT là đối tác thân thiết và là người bạn song hành cùng sự phát triển của VDB trong thời gian qua và trong những năm tới. Trong 19 năm qua VDB đã, đang và sẽ tiếp tục khẳng định là định chế tài chính với sứ mệnh tài trợ nguồn vốn dài hạn để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó ngành điện là một trong những ngành đặc biệt được VDB quan tâm.

EVNNPT là doanh nghiệp lớn, uy tín và là khách hàng lớn của VDB. VDB đánh giá rất cao EVNNPT trong quá trình hợp tác. Đến nay, các nguồn vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước mà VDB cung cấp cho EVNNPT để đầu tư các dự án truyền tải điện đều phát huy hiệu quả. Các dự án đã đưa vào hoạt động và đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại buổi lễ

Việc ký thỏa thuận hợp tác ngày hôm nay đánh dấu giai đoạn hợp tác mới để EVNNPT và VDB cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ông Lê Văn Hoan khẳng định VDB cam kết chuẩn bị nguồn vốn dài hạn đáp ứng đủ nguồn lực cho các dự án của EVNNPT trên tinh thần hỗ trợ, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa hai bên.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cho biết, lễ ký thỏa thuận hợp tác tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước giữa EVNNPT và VDB là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, mở ra một giai đoạn hợp tác mới, nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng của mỗi bên. Sự hợp tác này sẽ giúp khơi thông nguồn vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định của Chính phủ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nâng cao đời sống của nhân dân, tạo tiền đề cho các lĩnh vực sản xuất và đời sống.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cho biết, đây là hợp tác về tín dụng lớn nhất từ trước đến nay của EVNNPT. Bộ Công Thương tin tưởng chắc chắn vào việc hợp tác này sẽ rất thành công, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.