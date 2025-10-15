Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vay hơn 6.800 tỷ đồng vốn ODA làm đường ở Cần Thơ

Cảnh Kỳ
TPO - Dự án tuyến đường ven biển Cần Thơ và đường kết nối có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 6.800 tỷ đồng, gồm vốn vay ODA của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và vốn đối ứng trong nước, dự kiến thực hiện từ nay tới năm 2030.

Chiều 14/10, UBND TP. Cần Thơ làm việc với đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) về dự án xây dựng các tuyến đường bộ ven biển kết nối Cần Thơ với Vĩnh Long và Cà Mau.

ct1.jpg
Sơ đồ dự án đường ven biển qua Cần Thơ (đường đứt màu đỏ đậm).

Dự án đường ven biển Cần Thơ được Thủ tướng phê duyệt đề xuất tháng 5 năm nay. Trong đó, tuyến ven biển dài hơn 31km; xây dựng 39km đường tỉnh 935C nối đường bộ ven biển với cầu Đại Ngãi. Dự án có điểm đầu giao với Quốc lộ 60 tại xã Đại Ngãi, điểm cuối tại xã Lai Hòa, giáp Cà Mau.

Tổng mức đầu tư dự án khái toán hơn 6.800 tỷ đồng, gồm vốn vay ODA của ADB hơn 4.500 tỷ đồng, vốn đối ứng từ ngân sách địa phương hơn 2.300 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ODA được trung ương cấp phát 90%, địa phương vay lại 10%. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn năm 2025-2030.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Cần Thơ đang tổ chức chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự kiến cuối năm nay trình HĐND thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Dự kiến năm 2026, sẽ xong thủ tục đầu tư, vốn, giải phóng mặt bằng, để năm năm 2027 khởi công, hoàn thành năm 2030.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - cho biết, cầu Đại Ngãi đang xây dựng, khi hoàn thành sẽ kết nối với dự án đường ven biển, nối thông bờ biển Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau.

Lãnh đạo Cần Thơ cam kết và thể hiện quyết tâm triển khai các thủ tục cần thiết để xúc tiến dự án sớm khởi công dự án.

Ông Hwanhee Kim - Trưởng đoàn công tác ADB cho biết, ADB - sẽ phối hợp với địa phương để dự án sớm triển khai. Trong quá trình chuẩn bị dự án, chuyên gia ADB sẽ hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng tiêu chuẩn để dự án hiệu quả và phục vụ cho các dự án sau.

Cảnh Kỳ
#dự án đường ven biển Cần Thơ #liên kết vùng miền Tây #kế hoạch phát triển giao thông #đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi #biến đổi khí hậu #vốn vay ADB #phát triển kinh tế Cần Thơ

