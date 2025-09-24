Va chạm xe bồn, 2 phụ nữ tử vong

TPO - Khi băng qua đường sắt, xe bồn bất ngờ va chạm với xe máy khiến 2 người phụ nữ tử vong.

Ngày 24/9, lãnh đạo UBND phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm 2 người tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h30 sáng cùng ngày, tại địa bàn xã Nghi Liên cũ (nay là phường Vinh Hưng, Nghệ An), giữa xe bồn mang biển kiểm soát 37H-071.64 (chưa rõ danh tính lái xe) và mô tô chở 2 phụ nữ.

Một nhân chứng cho biết, xe bồn từ quốc lộ 1A rẽ qua đường sắt vào tuyến đường ven quốc lộ bất ngờ va chạm với xe máy.

Cú va chạm mạnh khiến 2 người phụ nữ ngã xuống đường và bị xe bồn cán qua, tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.