V-Pop tháng 10 “bùng nổ”, tháng 11 liệu còn nóng hơn?

HHTO - Tháng 10 vừa qua, V-Pop chứng kiến những màn bứt phá của những nghệ sĩ trẻ với những album và EP đầu tay đầy ấn tượng.

Tháng 10/2025 chứng kiến một làn sóng tươi mới của V-Pop khi loạt nghệ sĩ trẻ cùng lúc ra mắt những dự án âm nhạc mang đậm cá tính và bản sắc riêng.

Phùng Khánh Linh với Giữa Một Vạn Người, dự án Dream Pop hiếm hoi tại Việt Nam, mang đến bức tranh âm thanh vừa mơ hồ vừa dữ dội, một bước trưởng thành rõ rệt trong cách cô biến nỗi buồn thành vẻ đẹp nghệ thuật. MIN trở lại với Dear Min - một album pop thuần túy, trầm lắng và chín chắn hơn, như một hành trình tự chữa lành thay vì đi tìm những bản hit oanh tạc bảng xếp hạng.

V-Pop vừa qua đã cực kỳ sôi động với hàng loạt sản phẩm chất lượng.

Ở một hướng khác, Low G tạo dấu ấn với album L2K, bản tuyên ngôn Hip Hop mang âm hưởng Synth Retro đầy tự sự, nơi ca khúc Peace N’ Love cùng Mỹ Anh trở thành điểm sáng đáng nhớ. RHYDER lại gây chú ý với TRAP, một chiếc “bẫy cảm xúc” khắc họa những cung bậc tình yêu và nỗi đau qua sự hòa trộn khéo léo giữa Trap, R&B, Pop và Afrobeat. Trong khi đó, Mỹ Mỹ với Burning Blue thể hiện sự tham vọng trong việc định danh bản sắc âm nhạc: Một dự án đa sắc thái trải dài từ Ballad đến Dance Pop, tuy đôi lúc thiếu liền mạch nhưng vẫn cho thấy tiềm năng lớn và tinh thần sáng tạo mạnh mẽ.

Low G gây ấn tượng với album L2K.

Có thể thấy, tháng 10/2025, V-Pop đã chứng kiến màn bứt phá ấn tượng của loạt nghệ sĩ trẻ với những hướng đi đa dạng, mở ra nhiều tín hiệu tích cực cho tương lai của nhạc Việt. Thế nhưng, trước khi hướng đến những dự án dài hơi hơn, tháng 11/2025 cũng hứa hẹn sẽ mang đến không ít bất ngờ cho những người yêu nhạc.

Minh Hằng

Ngày 3/11, Minh Hằng chính thức thông báo tái xuất âm nhạc với ca khúc Director, đánh dấu sự trở lại sau 7 năm vắng bóng trên đường đua V-Pop. Nữ ca sĩ đính kèm dòng trạng thái “CD nhạc Dance is back” như một lời khẳng định về màn comeback bùng nổ sắp tới. Thông tin này nhanh chóng khiến mạng xã hội dậy sóng khiến khán giả háo hức chờ đợi sự trở lại của giọng ca từng gắn liền với dòng nhạc Dance sôi động. Director được dự kiến phát hành vào 8 giờ tối ngày 12/11.

Minh Hằng tái xuất với ca khúc Director.

Đặc biệt, Minh Hằng sẽ bắt tay cùng DTAP, nhóm sản xuất âm nhạc hàng đầu hiện nay, càng làm tăng kỳ vọng về chất lượng sản phẩm. "Để tìm ra chất nhạc phù hợp nhất với mình hiện tại, tôi đã cùng DTAP có nhiều buổi trò chuyện. Cả hai lắng nghe sở thích, sở trường nhau. Trong lần trở lại này, tôi muốn làm gì đó khác biệt, làm những gì mình chưa từng làm trước đây. Tuy nhiên, tôi vẫn cởi mở lắng nghe những ý kiến đóng góp của mọi người, trong đó có DTAP", Minh Hằng chia sẻ. Với “nhiều buổi trò chuyện” như vậy, Director chắc hẳn chỉ là bước khởi đầu cho một dự án âm nhạc dài hơi hơn của Minh Hằng: Có thể là một EP hoặc thậm chí là album phòng thu mới trong tương lai gần.

Người hâm mộ đang hy vọng một EP hoặc album hoàn chỉnh từ Minh Hằng.

LYHAN

Sau nhiều lần nhá hàng và trì hoãn từ tận tháng 9, LYHAN đã chính thức phát hành album đầu tay mang tên Tâm Linh và đúng như cái tên, album phát hành vào lúc 11:11 ngày 11/11 trên các nền tảng nhạc số. Là một nghệ sĩ bước ra từ chương trình Em Xinh “Say Hi”, LYHAN đang tận dụng sức nóng của chương trình để phát hành album dù đã hơi muộn so với một số chị em trong chương trình. Album chỉ gồm 8 ca khúc, khá gọn nhưng điều này cho phép nữ ca sĩ có thể tập trung hơn vào chất lượng thay vì trải rộng bản thân quá nhiều.

LYHAN chính thức phát hành album đầu tay.

Tâm Linh mang không khí Pop Rock hơi âm u, ngột ngạt, nhưng đồng thời cực kỳ tôn lên giọng hát của LYHAN và hướng tới việc khai thác cảm xúc một cách tối ưu. Album được xây dựng nhất quán với độ dài vừa đủ để không khiến người nghe cảm thấy nhàm chán, và các single phát hành trước đó như Nhân Danh Tình Yêu khi đặt vào tổng thể album càng giúp cảm giác sản phẩm trở nên trọn vẹn hơn.

Album là bước khởi đầu đầy ổn định của nữ ca sĩ.

Pháp Kiều

Làng nhạc V-Pop tháng 11 sẽ không thể vắng mặt sự xuất hiện của “xà nữ” Pháp Kiều với album đầu tay mang tên Kiêu Xa, được chính thức phát hành vào tối ngày 12/11. Trước đó, Pháp Kiều đã tung single 3 Bích kết hợp cùng tlinh và ca khúc này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội với những đoạn rap cực “slay”.

Single 3 Bích gây bão.

Với album đầu tay, Pháp Kiều chia sẻ rằng: “Album Kiêu Xa không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà là câu chuyện về sự dũng cảm và tự tin của mình". Kiều cũng tiết lộ đã dành nhiều thời gian để lựa chọn chất nhạc phù hợp, từ việc tìm tòi thể loại, hình ảnh đến việc bàn bạc kỹ lưỡng với ê-kíp sản xuất để đảm bảo mỗi ca khúc đều là một bản thể hiện đúng cá tính riêng của mình. Với Kiêu Xa, Pháp Kiều đặt ra mục tiêu rõ ràng: Vừa khẳng định mình là một gương mặt không thể bỏ qua của thế hệ Gen Z trong âm nhạc Việt.

Kiêu Xa sẽ được chính thức phát hành vào tối ngày 12/11.

Văn Mai Hương

Sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, Văn Mai Hương đã xác nhận sẽ phát hành album phòng thu thứ 5 mang tên Giai Nhân vào tháng 11 tới. Đây được xem là một bước chuyển mình quan trọng trong sự nghiệp của cô, đánh dấu 15 ca hát của nữ ca sĩ. Single mở màn Ướt Lòng đã được ra mắt và ghi nhận như một cú bật trở lại đáng chú ý.

Ướt Lòng chỉ là phần khởi động cho hành trình âm nhạc chính thức.

Văn Mai Hương đã hợp tác với đội sản xuất âm nhạc S.HUBE, trong đó có người bạn thân của nữ ca sĩ - Hứa Kim Tuyền. Cô cũng tiết lộ rằng Giai Nhân sẽ là một sự đổi mới hoàn toàn so với các sản phẩm trước đây, hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người hâm mộ.

Quang Hùng Master D

Sau hành trình dài tích luỹ và chuẩn bị kỹ càng, Quang Hùng MasterD chuẩn bị cho màn ra mắt album đầu tay mang tên Bloomever, dự kiến phát hành vào ngày 22/11 trên các nền tảng nhạc số. Với thông điệp “Forever in bloom”, album hình tượng hoá sự trưởng thành và khát vọng nở rộ của người nghệ sĩ, giống như một đóa hoa trải qua thử thách rồi khoe sắc rực rỡ.

Bloomever là album đầu tay của nam ca sĩ.

Album sẽ bao gồm 12 ca khúc với những ca khúc đã được phát hành trước đó như Thủy Triều, Mưa Đá hay Hão Huyền. Với Bloomever, Quang Hùng MasterD có vẻ sẽ tiếp tục khai thác thế mạnh sáng tác và sản xuất của bản thân, song song với việc mở rộng phong cách âm nhạc từ Pop đến R&B. Đây rõ ràng là một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của anh, đánh dấu khoảnh khắc quan trọng của một nghệ sĩ đang chờ thời khắc “nở rộ”.

Các ca khúc trong album Bloomever.

TRANG

Là một trong những gương mặt nổi bật của làn sóng indie Việt, TRANG vẫn giữ trọn sức hút riêng bằng những giai điệu dịu êm và ca từ đậm chất tự sự, thứ âm nhạc như sinh ra cho những buổi chiều thu chậm rãi. Nữ ca sĩ sẽ chính thức trở lại với album phòng thu thứ ba mang tên Trong, dự kiến phát hành trên các nền tảng nhạc số vào ngày 16/11.

TRANG trở lại với album phòng thu thứ 3 - Trong.

Chia sẻ về dự án lần này, TRANG tâm sự: “Những lúc TRANG đang cố hiểu mình đang nghĩ gì, âm nhạc sẽ giúp mình làm điều đấy. Nó khiến mình trở nên trong suốt. Tất cả những suy nghĩ đó trở thành những bài hát không có ý nghĩa gì và những bài hát có rất nhiều ý nghĩa. Nó nhắc mình nhớ là mình là một người như thế nào trong những năm vừa qua như việc mình tin tình yêu chân thành là một sự chủ động lựa chọn.”