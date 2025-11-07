Ủy nhiệm ông Dương Đức Tuấn điều hành công việc UBND thành phố Hà Nội

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố sẽ thay mặt Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các công việc của UBND thành phố từ ngày 8/11/2025.

Ngày 7/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Thông báo số 1311/TB-UBND về việc ủy nhiệm điều hành công việc của UBND thành phố.

Theo đó, căn cứ Quy chế làm việc của UBND thành phố Hà Nội; kết quả Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và xét yêu cầu và thực tiễn công tác chỉ đạo, điều hành, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ủy nhiệm ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố thay mặt Chủ tịch UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các công việc của UBND thành phố từ ngày 8/11/2025 đến khi có chỉ đạo mới của Trung ương, Thành ủy.

duong-duc-tuan-pct.jpg
Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu ông Trần Sỹ Thanh tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Hà Nội hiện có 6 Phó Chủ tịch, bao gồm: ông Lê Hồng Sơn, Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, Nguyễn Mạnh Quyền, Trương Việt Dũng và bà Vũ Thu Hà.

Trần Hoàng
