Uống trà xanh có tác dụng giảm cân và điều trị tiểu đường như thế nào?

TPO - Từ xa xưa, chúng ta đã biết trà xanh là một thức uống có đặc tính chữa bệnh và chống oxy hóa. Trà xanh đã được nghiên cứu rộng rãi về tác dụng có lợi của nó đối với các bệnh chuyển hóa, chẳng hạn như béo phì và tiểu đường tuýp 2. Các nghiên cứu gần đây đã giúp chúng ta hiểu sâu hơn về cơ chế hoạt động của loại trà này và cho thấy việc điều trị bằng trà xanh giúp giảm cân, cải thiện đáng kể độ nhạy glucose và kháng insulin ở chuột béo phì.

Uống trà xanh, liệu pháp bổ trợ điều trị béo phì

Rosemari Otton là người dẫn dắt nghiên cứu từ Chương trình Sau đại học Liên ngành về Khoa học Sức khỏe tại Đại học Cruzeiro do Sul ở São Paulo, Brazil. Nhà khoa học này đã dành hơn 15 năm nghiên cứu về trà xanh. Bà giải thích rằng động lực ban đầu của bà xuất phát từ sự tò mò về sự thật đằng sau niềm tin phổ biến rằng thức uống này hỗ trợ giảm cân. Kết quả nghiên cứu gần đây nhất của bà đã được công bố trên tạp chí Cell Biochemistry & Function.

Uống trà xanh thường xuyên có thể giảm cân và ngừa béo phì

Để nghiên cứu tác dụng của trà xanh đối với bệnh béo phì, nhóm nghiên cứu đã cho chuột ăn chế độ ăn nhiều calo trong bốn tuần, bao gồm cả chất béo và cái mà họ gọi là "chế độ ăn tự chọn", mô phỏng chế độ ăn uống của phương Tây. "Chúng tôi cho chúng ăn sô cô la, bánh quy nhân, sữa dulce de leche, sữa đặc... Nói cách khác, cùng loại thực phẩm mà nhiều người tiêu thụ hàng ngày", Otton nói.

Sau giai đoạn đầu này, các con vật tiếp tục được thử nghiệm trà xanh trong 12 tuần nữa. Trong thời gian này, chúng tiếp tục chế độ ăn nhiều calo, nhưng một số con bắt đầu được bổ sung chiết xuất trà xanh chuẩn hóa với liều lượng 500 mg/kg trọng lượng cơ thể, đưa vào dạ dày (qua ống thông dạ dày).

"Đây là một phương pháp đảm bảo tất cả chúng đều nhận được liều lượng chính xác mà chúng tôi muốn nghiên cứu. Ví dụ, nếu chúng tôi cho nó vào nước, chúng tôi sẽ không thể biết được con vật thực sự đã ăn bao nhiêu", nhà nghiên cứu cho biết. Đối với con người, lượng này tương đương với việc tiêu thụ khoảng 3 gram trà xanh mỗi ngày, tương đương ba tách trà.

Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu, không phải tất cả trà xanh đều đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cần thiết. "Túi trà pha sẵn không phải lúc nào cũng đảm bảo về số lượng hoặc chất lượng hợp chất. Lý tưởng nhất là sử dụng chiết xuất trà xanh đã được chuẩn hóa, như những loại có bán tại các hiệu thuốc pha chế. Đây là cách sử dụng cây trà cô đặc, đảm bảo sự hiện diện của flavonoid, một hợp chất có lợi cho sức khỏe có trong cây trà xanh", Otton chỉ ra.

Một điểm khác biệt về phương pháp trong nghiên cứu này là nhiệt độ phòng được kiểm soát. Động vật được nuôi trong môi trường nhiệt độ trung tính (28°C) trong suốt quá trình thí nghiệm. Các cơ sở nuôi động vật thường duy trì nhiệt độ trung bình là 22°C, mức nhiệt độ này tương đương với tình trạng cảm lạnh mãn tính ở chuột.

"Nhiệt độ quá lạnh kích hoạt các cơ chế điều hòa bù trừ trong cơ thể động vật, khiến chúng tiêu hao nhiều năng lượng hơn để giữ ấm. Điều này có thể che khuất tác động thực sự của bất kỳ chất nào", nhà nghiên cứu giải thích. "Nếu động vật ở trong môi trường lạnh hơn, tác dụng của trà được tăng cường nhờ sự kích hoạt tiêu hao năng lượng do lạnh. Nhưng bằng cách duy trì tính trung hòa nhiệt, chúng tôi có thể thấy tác dụng của trà xanh một cách "sạch", không bị ảnh hưởng bởi môi trường", bà giải thích.

Một nghiên cứu trước đó được công bố vào tháng 8 năm 2022 trên Tạp chí Dinh dưỡng Châu Âu cho thấy những con chuột béo phì được điều trị bằng trà xanh đã giảm tới 30% trọng lượng cơ thể.

Ngừa teo cơ

Một điểm nổi bật khác của nghiên cứu gần đây nhất là việc duy trì hình thái cơ bắp. Béo phì thường làm giảm đường kính sợi cơ, nhưng trà xanh đã ngăn ngừa tình trạng teo cơ này.

Theo Otton, có bằng chứng cho thấy trà xanh không ảnh hưởng đến cân nặng của động vật gầy, cho thấy nó có tác dụng chọn lọc đối với mỡ thừa trong cơ thể. Nó giúp động vật béo phì giảm cân nhưng vẫn giữ cho động vật gầy ở mức cân bằng. Điều này cho thấy trà dường như cần một môi trường giàu dinh dưỡng để hoạt động, củng cố giả thuyết rằng nó tác động trực tiếp lên các tế bào mỡ.

Theo nhà khoa học này, một giả thuyết giải thích cơ chế trà xanh ảnh hưởng đến béo phì liên quan đến adiponectin, một loại protein do tế bào mỡ sản xuất, có chức năng chống viêm và điều hòa chuyển hóa.

Mặc dù kết quả nghiên cứu trên chuột rất khả quan, Otton chỉ ra rằng vẫn chưa thể xác định được liều lượng trà xanh an toàn và hiệu quả cho con người. Điều này chủ yếu là do sự đa dạng của các chiết xuất và thực tế là mỗi người có cơ địa khác nhau.

"Lý tưởng nhất là sử dụng trà xanh thường xuyên, như chúng ta thấy ở các nước châu Á. Ví dụ, ở Nhật Bản, người dân uống trà xanh hàng ngày, trong suốt cuộc đời, và tỷ lệ béo phì ở mức thấp", bà nói.