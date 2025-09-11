Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Hủy kế hoạch bay vào đất liền, sản phụ bị thiếu máu vượt cạn tại Côn Đảo

Vân Sơn
TPO - Sản phụ bị thiếu máu nguy cơ cao trong thai kỳ đã quyết định hủy chuyến bay vào đất liền ở lại Côn Đảo vượt cạn. Nhờ sự hỗ trợ chuyên môn của các bác sĩ đầu ngành sản khoa, cuộc sinh nở đã “mẹ tròn con vuông”.

Ngày 11/9 thông tin từ Bệnh viện Hùng Vương cho biết, các bác sĩ làm nhiệm vụ luân phiên công tác tại Côn Đảo vừa thực hiện một ca hỗ trợ sinh sản thành công cho sản phụ ngay trên đảo.

Sản phụ là một người mẹ trẻ, mang thai con đầu lòng. Trong quá trình thai nghén, người mẹ đã thăm khám và được chẩn đoán bị thiếu máu thai kỳ nguy cơ cao. Trong điều kiện y tế tại Côn Đảo còn nhiều hạn chế, để an toàn cho cả mẹ lẫn con, gia đình đã đặt sẵn vé máy bay dự kiến đưa thai phụ vào đất liền nhập viện chờ sinh.

sinh-san-1.jpg
Mẹ con sản phụ đã vượt cạn an toàn với sự hỗ trợ chuyên môn của các bác sĩ từ TPHCM tăng cường ra Côn Đảo

Tuy nhiên, quyết định vào đất liền của sản phụ đã thay đổi. Sau khi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sáp nhập vào TPHCM, ngành y tế đã thực hiện các giải pháp tăng cường nhân lực chuyên môn, trang thiết bị cho y tế tại Côn Đảo. Các bác sĩ đa chuyên khoa tại những bệnh viện đầu ngành đã được tăng cường ra đảo hỗ trợ hoạt động khám chữa bệnh.

Khi biết thông tin có các bác sĩ chuyên khoa Sản - Nhi từ Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Nhi đồng 1 luân phiên công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo, gia đình cùng sản phụ đã quyết định ở lại đảo để sinh con.

sinh-san-2.jpg
Sau sinh, sức khỏe của cả hai mẹ con sản phụ đều ổn định

Ngày 10/9, người mẹ chuyển dạ khi thai nhi được 39 tuần tuổi. Sản phụ đã được TS.BS Huỳnh Giang Châu (Bệnh viện Hùng Vương) trực tiếp đỡ sinh, BS nhi khoa Trần Thị Mai Liên (Bệnh viện Nhi Đồng 1) phụ trách hồi sức sơ sinh. Với sự hỗ trợ của các bác sĩ đầu ngành, cuộc sinh nở đã diễn ra thành công, bé gái cân nặng 2,95kg chào đời khỏe mạnh. Sau sinh, sức khỏe của hai mẹ con đều ổn định.

Sở Y tế cho biết, hơn 1 tháng qua, sau khi triển khai các hoạt động tăng cường nhân lực chuyên môn, số lượt khám và điều trị bệnh tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo đã tăng gấp 2-3 lần so với trước. Nhiều ca phẫu thuật phức tạp đã được thực hiện thành công đã giúp tận dụng thời gian vàng trong cấp cứu, điều trị, hạn chế chuyển bệnh vào đất liền.

Vân Sơn
