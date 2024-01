Ứng dụng phương pháp hàng đầu thế giới về chỉnh nha và điều trị khớp cắn ở Việt Nam

Sự sai lệch khớp cắn không chỉ là một vấn đề nha khoa phổ biến mà còn là nguyên nhân gây ra nhiều tác động tiêu cực đối với thẩm mỹ và chức năng của hệ thống răng miệng. Không chỉ làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của nụ cười, mà còn tác động đến khả năng ăn nhai và tăng nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe nha khoa.

Để khắc phục những hậu quả này, sự can thiệp chuyên nghiệp từ đội ngũ bác sĩ nha khoa là hết sức quan trọng và cần thiết.

Phòng Khám Nha Khoa Thành An - một đơn vị chỉnh nha UY TÍN tại Hà Nội, đã tiên phong áp dụng phương pháp "Giá khớp và Lồi cầu đồ" hàng đầu trên thế giới. Với chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tế trên 5000+ ca niềng răng chỉnh nha thành công, chúng tôi đã thành công trong việc kết hợp chỉnh nha với mục tiêu điều trị sai lệch khớp cắn, các bệnh lý về khớp thái dương hàm, mang lại niềm tin cho hàng nghìn bệnh nhân

I. X3 hiệu quả niềng răng vượt trội nhờ phương pháp "Giá khớp và Lồi cầu đồ" tại Thành An

Niềng răng phương pháp chỉnh nha giúp khắc phục các khuyết điểm về răng như răng khấp khểnh, hô, móm, thưa, lệch lạc,... mang lại hàm răng đều đẹp, chuẩn khớp cắn. Hiện nay, có nhiều phương pháp niềng răng được áp dụng để cải thiện thẩm mỹ răng miệng, trong đó phương pháp niềng sử dụng giá khớp và lồi cầu đồ được đánh giá cao vì kết hợp chỉnh nha với mục tiêu điều trị sai khớp cắn, mặt lệch, và các vấn đề rối loạn chức năng khớp thái dương hàm,...

Phương pháp "Giá khớp và Lồi cầu đồ" được chỉ định cho các trường hợp:

• Bệnh nhân gặp tình trạng hô (hàm dưới lùi quá sâu), móm (hàm dưới đưa ra trước).

• Bệnh nhân có vấn đề về khớp thái dương hàm (há miệng hạn chế, phát ra tiếng kêu, đau mỏi vai gáy....)

• Mặt lệch, mất cân đối do xương

Trong các trường hợp này, nếu chỉ sử dụng phương pháp niềng răng chỉnh nha truyền thống, bác sĩ sẽ dựa trên phán đoán để xác định vị trí khớp cắn tối ưu. Điều này có thể dẫn đến những sai sót, khiến kết quả niềng răng không như mong muốn và thời gian điều trị bị kéo dài, thậm chí có thể gây ra những vấn đề về khớp thái dương hàm.

Phương pháp "Giá khớp và Lồi cầu đồ" sử dụng giá khớp và lồi cầu đồ để xác định chính xác vị trí khớp cắn tối ưu. Giá khớp là một thiết bị được sử dụng để tái tạo khớp cắn của bệnh nhân. Lồi cầu đồ là một thiết bị được sử dụng để xác định vị trí lồi cầu của bệnh nhân. Sau đó, các nha sĩ của Nha khoa Thành An sẽ sử dụng các kỹ thuật để đưa khớp cắn hàm dưới về vị trí tối ưu đã được xác định một cách hiệu quả rõ rệt chỉ sau 2-4 tuần điều trị.

Với phương pháp này sẽ sử dụng giá khớp và lồi cầu đồ giúp:

• Giảm thời gian điều trị: thay vì 2 - 5 năm thì chỉ mất khoảng 18 - 25 tháng

• Ổn định khớp, bảo vệ lồi cầu, giải nén áp lực lên đầu lồi cẩu

• Nâng cao hiệu quả ăn nhai tốt hơn

• Hỗ trợ chỉnh nha cải thiện thẩm mỹ

Đây là phương pháp số 1 thế giới về khớp cắn, được sử dụng để giảng dạy tại VieSID trường Vienna, Áo cùng Giáo sư, Ts. Rudolf Slavicek (VieSID rất nổi tiếng thế giới tập trung những chuyên gia hàng đầu trong ngành nha khoa).

II. Nha khoa Thành An - Phòng khám nha khoa chỉnh nha UY TÍN tại Hà Nội

Nha khoa Thành An phòng khám nha khoa uy tín, chuyên nghiệp tại Hà Nội. Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực răng hàm mặt đã hỗ trợ chỉnh nha thành công cho 5000+ khách hàng.

Thế mạnh của Nha khoa được khách hàng tin tưởng lựa chọn dịch vụ chỉnh nha, điều trị khớp cắn tại đây đó là nhờ ứng dụng công nghệ niềng răng hiện đại thay vì truyền thống.

Kết hợp với đó, tất cả trang thiết bị, dụng cụ niềng răng tại nha khoa đều có xuất xứ rõ ràng trước sự kiểm định khách hàng trước khi thực hiện. Cùng việc ứng dụng công nghệ chỉnh nha hiện đại như: Phần mềm xem trước kết quả điều trị VTO, máy quét Scan 3D, Gắn mắc cài gián tiếp trên máy tính DIB, Giá khớp Gamma… để khách hàng có thể thấy kết quả thay đổi trước và sau khi niềng.

Đồng thời, nha khoa Thành An còn sở hữu đội ngũ các chuyên gia, bác sĩ, nha sĩ giàu kinh nghiệm được đào tạo bài bản trong lĩnh vực răng – hàm – mặt luôn sẵn sàng lắng nghe và tư vấn một cách tận tâm, hỗ trợ bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị và sau điều trị.

Hãy tới Nha Khoa Thành An để có một kết quả tốt nhất và sự hài lòng tuyệt đối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng của bạn.

THÀNH AN - PHÒNG KHÁM NHA KHOA THẨM MỸ UY TÍN SỐ 1 HÀ NỘI THỰC TÂM VÌ VẺ ĐẸP BỀN VỮNG

Chuyên sâu về dịch vụ niềng răng chỉnh nha thẩm mỹ (răng hô/ răng khấp khểnh/răng móm/ răng thưa…), Trồng răng Implant (1 cái/ toàn hàm all on 4, all on 6,...) nhổ răng khôn, răng sứ thẩm mỹ,...

• Hotline: 0963.309.066 - 0988.622.996

• Địa chỉ: 36 Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy - Hà Nội

• Fanpage: fb.com/nhakhoathanhan

• Youtube: youtube.com/@nhakhoathanhan3196