Ukraine có thể hết tên lửa Patriot trong vài tuần tới

TPO - Nếu không có nguồn viện trợ mới từ Mỹ, Ukraine có thể hết tên lửa Patriot chỉ trong vài tuần, theo CNN.

CNN đưa tin, hệ thống phòng không Patriot của Mỹ là cách duy nhất để Ukraine tự bảo vệ mình khỏi tên lửa đạn đạo của Nga. Tuy nhiên, với việc đình chỉ nguồn cung cấp quân sự từ Mỹ, kho đạn dược dành cho hệ thống này sẽ cạn kiệt rất nhanh chóng.

Theo hãng tin này, sau khi lệnh đình chỉ cung cấp vũ khí từ Mỹ được ban hành, thách thức lớn nhất đối với Ukraine là khả năng mất các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và không có hệ thống thay thế. Tính đến thời điểm hiện tại, Kiev có khoảng 6 hệ thống Patriot.

Một quan chức Ukraine giấu tên nói với CNN: "Mối quan tâm chính của Ukraine không phải là việc cắt giảm hỗ trợ trên tiền tuyến mà là việc thiếu tên lửa Patriot để bảo vệ các thành phố trước cuộc tấn công của Nga".

Theo quan chức này, kho tên lửa Patriot của Kiev có thể hết trong vòng vài tuần tới. Tên lửa là một yếu tố phòng thủ quan trọng mà Ukraine không thể để mất.

CNN cho biết, một số hệ thống thay thế, chẳng hạn như NASAMS và IRIS-T, chứng minh được hiệu quả chống lại tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Tuy nhiên, chúng không thể so sánh được với Patriot trong việc phòng thủ chống lại tên lửa đạn đạo và siêu thanh của Nga. Do đó, giải quyết vấn đề cung cấp vũ khí sẽ là yếu tố then chốt nếu châu Âu có kế hoạch tăng cường hỗ trợ cho Ukraine.

Patriot là hệ thống tên lửa phòng không (SAM) do Tập đoàn quốc phòng Mỹ Raytheon Technologies sản xuất. Một trong những điểm chính của hệ thống Patriot là khả năng tích hợp với các hệ thống phòng không khác, tạo ra mạng lưới phòng thủ nhiều lớp.

Ở thời điểm hiện tại, tên lửa PAC-3 MSE được đánh giá là phiên bản mạnh nhất của hệ thống Patriot. Tên lửa này có tốc độ cao, sử dụng công nghệ tìm-diệt mục tiêu chính xác, cho phép đánh chặn nhiều mục tiêu trên không, như: Tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay chiến đấu.

Tên lửa PAC-3 MSE có chiều dài 5,21 m, trọng lượng 312 kg, được trang bị một động cơ kép xung lực, có thể đánh chặn tên lửa đang bay tới ở độ cao 40 km, tốc độ bay Mach 5.

Quỳnh Như