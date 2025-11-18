Tương lai thịnh vượng của kinh đô giao thương quốc tế phía Đông Bắc Hà Nội

Hàng triệu lượt khách đã tới Vinhomes Global Gate (Đông Anh, Hà Nội) chỉ trong hơn 2 tháng qua. Và đây mới chỉ là khởi đầu cho sự vươn mình của thành phố giao thương quốc tế có sứ mệnh “đánh thức” nền kinh tế Expo trị giá hàng tỷ đô của Việt Nam.

Tâm điểm của dòng khách thượng lưu

Khoảng 100.000 lượt khách/ngày tới Hội chợ Mùa thu (diễn ra từ 25/10 đến 4/11) – quy mô chưa từng có so với các sự kiện xúc tiến thương mại được tổ chức trong nước. Trước đó, kỷ lục có ngày đón tới hơn 1,3 triệu lượt khách đã được thiết lập tại Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Dòng khách đổ về Vinhomes Global Gate đang từng ngày thay đổi diện mạo khu Đông Hà Nội.

Khởi đầu “đẹp như mơ” này là nhờ Vinhomes Global Gate sở hữu VEC – Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam Top 10 thế giới. Với tổng diện tích lên tới hơn 90 ha, VEC đã chứng minh năng lực vận hành, tổ chức các sự kiện tầm vóc quốc gia và quốc tế. Tương lai, nơi đây có thể đón tới 60 triệu khách/năm tạo ra dòng tiền khổng lồ, tương tự các thủ phủ Expo toàn cầu như Dubai World Trade Centre (UAE), Messe Frankfurt (Đức) hay Canton Fair Complex (Trung Quốc)…

Vừa khai trương, VEC đã “mở đường” cho hàng chục triệu khách tới Vinhomes Global Gate

Cùng “thỏi nam châm” VEC, bức tranh sôi động của Vinhomes Global Gate trong tương lai còn được tạo ra bởi khả năng siêu kết nối của hạ tầng giao thông khu vực. Theo đó, đại đô thị kế cận ngay “siêu dự án” cầu Tứ Liên. Khi thông xe vào đầu năm 2027, khoảng cách từ trung tâm về tâm điểm sôi động Đông Bắc chỉ còn đo bằng 5 phút di chuyển.

Nằm trong bức tranh TOD (đô thị theo định hướng giao thông công cộng) tổng thể của TP Hà Nội, Vinhomes Global Gate hiện đã là điểm khởi đầu của các tuyến VinBus. Tương lai không xa, dự kiến nhà ga đầu của tuyến đường sắt đô thị tốc độ cao Hà Nội – Hạ Long cũng được đặt tại VEC, đồng thời kết nối với tuyến đường sắt đô thị số 4 (Metro số 4). Được đề xuất bởi VinSpeed, với tốc độ thiết kế tối đa lên tới 350 km/h, tuyến đường sắt đô thị tốc độ cao Hà Nội – Hạ Long rút ngắn thời gian kết nối từ “thiên đường du lịch” Vịnh Hạ Long tới dự án chỉ còn 30 phút, không chỉ giúp cư dân di chuyển thuận tiện, nhanh chóng mà còn “mở khóa” dòng khách du lịch khổng lồ từ vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Trong tương lai, mọi con đường phía Đông Hà Nội sẽ đều kết nối với Vinhomes Global Gate

Dòng khách tới Vinhomes Global Gate còn từ sân bay Nội Bài vừa được nâng cấp, có công suất thiết kế tới 55 triệu khách trong giai đoạn từ nay tới 2030; sân bay Gia Bình hoàn thành trong năm 2026, với năng lực đón tiếp 30 triệu hành khách/năm. Các tuyến đường kết nối 2 “cửa ngõ quốc tế” này vào trung tâm Hà Nội đều “cắt mặt” đại đô thị Vinhomes với thời gian di chuyển chỉ từ 30 phút – 1 giờ chạy xe.

“Mỏ vàng” lộ diện ở tâm điểm giao thương quốc tế

Cùng lúc đón dòng khách tới từ đường bộ, đường sắt đô thị và đường hàng không, Vinhomes Global Gate sẽ tạo cú hích kích hoạt nền kinh tế Expo tỷ đô của Hà Nội. Nhìn thấy cơ hội bứt phá trong tương lai, suốt hơn 1 năm qua, làn sóng đổ bộ của giới đầu tư về tọa độ này ngày càng tăng tốc, với tâm điểm là dòng BĐS thương mại thấp tầng Boutique Gate.

Ngay khi đi vào vận hành, Boutique Gate có thể mang ngay về cho nhà đầu tư dòng tiền dồi dào từ các hoạt động kinh doanh, thương mại. Đặc biệt, Boutique Gate sở hữu khách hàng tiêu dùng đã hiện hữu nhờ sức hút của VEC và các tiện ích điểm nhấn của Vinhomes Global Gate như Vincom Mega Mall, Công viên Xứ sở thần tiên…

Boutique Gate sẽ trở thành điểm hẹn giao thương có khả năng kết nối toàn cầu

Các căn boutique cũng có tệp khách giàu tiềm năng ngay tại chỗ là khoảng 40.000 cư dân sẽ chuyển về sinh sống tại đại đô thị. Chưa kể tới hàng nghìn nhân viên làm việc ở toà tháp văn phòng hạng A, đến từ các doanh nghiệp, tập đoàn lớn có thu nhập và nhu cầu tiêu dùng cao.

Mở rộng kinh doanh ở Boutique Gate, nhà đầu tư chắc thắng bởi có sự đồng hành của Vincom Retail. Định hướng của “ông lớn” trong ngành bán lẻ Việt Nam, cùng quy hoạch ngành hàng khoa học là lời giải cho dòng lợi nhuận bền vững.

Là một bất động sản thương mại, giá trị của Boutique còn liên tục gia tăng theo các cột mốc về đích của hạ tầng. Chỉ đơn cử như đại dự án cầu Tứ Liên, sân bay Gia Bình và đường nối vào Hà Nội ngay từ khi công bố quy hoạch đã khiến giá nhà, đất kế cận “nhúc nhích”. Kịch bản ở các đại đô thị hàng hiệu Vinhomes cho thấy, mức tăng giá sẽ mạnh hơn khi đô thị đi vào giai đoạn vận hành, thậm chí, có thể nhân đôi, nhân ba sau 10 năm.

Ở các tâm điểm giao thương sôi động như Ocean City hay Vinhomes Royal Island, Vinhomes Grand Park… những ngành hàng tiên phong đổ bộ về liên tục đạt mức tăng trưởng hấp dẫn. Kịch bản này cũng sẽ được tái hiện ở Boutique Gate cùng với tiềm năng tăng giá trong dài hạn, đảm bảo mang về “dòng tiền kép” cho nhà đầu tư. Đây cũng chính là nhân tố khuấy động thị trường bất động sản Đông Bắc Hà Nội trong chặng đường phía trước.