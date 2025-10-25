Tường chắn đất đè bẹp nhà hàng xóm khiến 2 cha con tử vong

Chiều 25/10, một lãnh đạo xã Yang Mao (Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập nhà nghiêm trọng khiến hai cha con tử vong.

Hiện trường vụ tường chắn đất sập đè bẹp nhà hàng xóm.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Yang Mao, vào khoảng 10h45 cùng ngày, ông Y Ôi Ksor và 4 người con đang ở trong nhà thuộc buôn Mang Ta. Bất ngờ tường chắn đất (tường bao) của một hộ dân kế bên bị sập, đổ vào ngôi nhà của ông Y Ôi Ksor.

Hậu quả, ông Y Ôi Ksor (42 tuổi) và con gái H’H.N. (11 tuổi) bị vùi lấp. “Tường chắn đất hàng xóm xây đã lâu, nay bất ngờ đổ sập đè nhà kế bên. Lúc đó trong nhà có 5 cha con, 3 đứa thoát ra ngoài kịp, em nhỏ còn lại mắc kẹt cùng người cha”, một lãnh đạo UBND xã Yang Mao nói.

Sau thời điểm sập nhà vài phút, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đi kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ đi ngang nên kịp thời chỉ đạo cứu hộ.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong đống đổ nát.

Theo chính quyền xã, thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực này đang có mưa lớn kéo dài, lượng mưa đo được từ đêm 24 đến trưa 25/10 khoảng 99,2 mm. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu, giao thông chia cắt.

UBND xã Yang Mao đã hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân 10 triệu đồng để lo hậu sự, đồng thời báo cáo vụ việc lên UBND tỉnh và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk để xem xét, chỉ đạo.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.