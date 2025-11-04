Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Tuổi trẻ xã Văn Môn góp phần xây dựng quê hương văn minh và giàu đẹp

P.V

Sáng ngày 12/10/2025, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

anh-van-mon.jpg
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Đại hội diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt – năm đầu tiên xã Văn Môn chính thức đi vào hoạt động sau sáp nhập ba xã Yên Phụ, Văn Môn và Đông Thọ, mở ra chặng đường mới cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi địa phương.

Tham dự Đại hội có đại diện Tỉnh Đoàn Bắc Ninh; đồng chí Ngô Thị Nga – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Văn Môn và 120 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.200 đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Văn Môn đạt nhiều kết quả nổi bật. Đoàn xã tổ chức 15 buổi nói chuyện truyền thống, 12 đội tình nguyện khám chữa bệnh, 9 đội hỗ trợ cài đặt định danh điện tử, 2 đội hỗ trợ thủ tục hành chính; vận động 339 thanh niên lên đường nhập ngũ, kết nạp 173 đoàn viên mới, giới thiệu 63 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 45 đồng chí được kết nạp. Nhiều hoạt động ý nghĩa được triển khai như hiến máu tình nguyện, tặng quà gia đình chính sách, khắc phục hậu quả thiên tai và tuyên truyền an toàn giao thông.

Với khẩu hiệu “Đoàn kết – Tiên phong – Bản lĩnh – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội đề ra phương hướng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên học tập nghị quyết; mỗi chi đoàn thực hiện ít nhất một công trình thanh niên; mỗi năm kết nạp 110 đoàn viên mới và giới thiệu 10 đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Phát biểu chỉ đạo, đại diện Tỉnh Đoàn Bắc Ninh và lãnh đạo Đảng ủy xã Văn Môn biểu dương kết quả của tuổi trẻ địa phương, đồng thời mong muốn Đoàn xã tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đại hội đã công bố quyết định của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh chỉ định Ban Chấp hành Đoàn xã Văn Môn khóa I gồm 29 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Trung được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 – 2030.

P.V
