Tuổi trẻ xã Phúc Hòa xây dựng nông thôn mới nâng cao

P.V

Sáng ngày 12/10/2025, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phúc Hoà, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phúc Hoà, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành của tổ chức Đoàn tại địa phương, góp phần khẳng định vai trò xung kích của thanh niên trong xây dựng và phát triển quê hương.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Phúc Hoà và 120 đại biểu chính thức đại diện cho đoàn viên, thanh niên toàn xã.

Đại hội đã đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027, trong đó nổi bật là phong trào thanh niên tình nguyện, hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao, chuyển đổi số cộng đồng và xây dựng đời sống văn hoá tại khu dân cư. Đại hội xác định khẩu hiệu hành động nhiệm kỳ mới: “Đoàn kết – Tiên phong – Bản lĩnh – Sáng tạo – Phát triển”.

Tại Đại hội, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phúc Hoà khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ban Chấp hành khóa mới kêu gọi đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao trách nhiệm, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng xã Phúc Hoà giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững.

