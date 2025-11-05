Tuổi trẻ xã Phật Tích phát huy tinh thần tiên phong trong chuyển đổi số

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đại Đồng – Bí thư Đảng ủy xã; Quách Đăng Tiến – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và 123 đại biểu chính thức.

Nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ xã Phật Tích đã phát huy tinh thần “Đoàn kết – Tiên phong – Bản lĩnh – Sáng tạo”, triển khai hơn 100 hoạt động tuyên truyền, tập huấn, giao lưu văn nghệ, thể thao; tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho hàng trăm lượt đoàn viên; tạo sân chơi bổ ích cho hàng nghìn thanh thiếu nhi. Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội địa phương, xây dựng hình ảnh lớp thanh niên năng động, trách nhiệm.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Quách Đăng Tiến biểu dương kết quả đạt được và đề nghị tuổi trẻ xã Phật Tích tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát huy tinh thần tiên phong trong chuyển đổi số, xây dựng đô thị xanh – sạch – đẹp.

Đại hội đã công bố quyết định của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đoàn xã Phật Tích, gồm: Nguyễn Đức Thanh giữ chức Bí thư; Nguyễn Bá Cường, Phan Khắc Ngọc và Nguyễn Thành Duy giữ chức Phó Bí thư.

Nhân dịp này, Đại hội tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 10 và 11, thể hiện tinh thần nhân ái của tuổi trẻ địa phương. Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Phật Tích tiên phong – đoàn kết – sáng tạo – phát triển”, Đại hội khẳng định quyết tâm của đoàn viên thanh niên trong hành trình xây dựng quê hương Phật Tích giàu đẹp, văn minh và hiện đại.