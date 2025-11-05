Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Tuổi trẻ xã Phật Tích phát huy tinh thần tiên phong trong chuyển đổi số

P.V

Sáng ngày 12/10/2025, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

xa-phat-tich.jpg
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đại Đồng – Bí thư Đảng ủy xã; Quách Đăng Tiến – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và 123 đại biểu chính thức.

Nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ xã Phật Tích đã phát huy tinh thần “Đoàn kết – Tiên phong – Bản lĩnh – Sáng tạo”, triển khai hơn 100 hoạt động tuyên truyền, tập huấn, giao lưu văn nghệ, thể thao; tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho hàng trăm lượt đoàn viên; tạo sân chơi bổ ích cho hàng nghìn thanh thiếu nhi. Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội địa phương, xây dựng hình ảnh lớp thanh niên năng động, trách nhiệm.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Quách Đăng Tiến biểu dương kết quả đạt được và đề nghị tuổi trẻ xã Phật Tích tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát huy tinh thần tiên phong trong chuyển đổi số, xây dựng đô thị xanh – sạch – đẹp.

Đại hội đã công bố quyết định của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đoàn xã Phật Tích, gồm: Nguyễn Đức Thanh giữ chức Bí thư; Nguyễn Bá Cường, Phan Khắc Ngọc và Nguyễn Thành Duy giữ chức Phó Bí thư.

Nhân dịp này, Đại hội tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 10 và 11, thể hiện tinh thần nhân ái của tuổi trẻ địa phương. Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Phật Tích tiên phong – đoàn kết – sáng tạo – phát triển”, Đại hội khẳng định quyết tâm của đoàn viên thanh niên trong hành trình xây dựng quê hương Phật Tích giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

P.V
#Tuổi trẻ xã Phật Tích

Cùng chuyên mục