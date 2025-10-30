Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tuổi trẻ xã Ngọc Thiện tích cực tham gia chuyển đổi số

P.V

Sáng ngày 19/10/2025, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

anh-ngoc-thien.jpg
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Dự Đại hội có đồng chí Hoàng Việt Hòa – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ngọc Thiện và 126 đại biểu chính thức đại diện cho đoàn viên, thanh niên toàn xã.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Việt Hòa – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ngọc Thiện ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đoàn xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh thực hiện chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đoàn viên, thanh niên xã Ngọc Thiện đã phát huy tốt tinh thần xung kích, tiên phong; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả; tích cực tham gia chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới nâng cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Tại Đại hội, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đoàn xã Ngọc Thiện khóa I gồm 26 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 8 đồng chí; đồng chí Thân Nhân Thiện được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn xã Ngọc Thiện nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trong chương trình Đại hội, Đoàn xã Ngọc Thiện phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai với số tiền trên 7 triệu đồng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của tuổi trẻ địa phương.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Thiện lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã thành công, tạo khí thế mới, quyết tâm mới để tuổi trẻ xã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương Ngọc Thiện ngày càng giàu đẹp, văn minh.

P.V
