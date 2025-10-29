Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tuổi trẻ xã Kép phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số

P.V

Chiều 12/10, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Kép (Bắc Ninh) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

xa-kep.jpg
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Kép (Bắc Ninh) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Đức Hùng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kép và 125 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên của 62 chi đoàn trên địa bàn xã.

Nhiệm kỳ 2022 – 2027, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Kép đạt nhiều kết quả tích cực. Các phong trào hành động cách mạng được triển khai hiệu quả, giữ vai trò xung kích trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế – xã hội. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên được quan tâm; các hoạt động đồng hành với thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp, rèn luyện kỹ năng được triển khai thực chất. Kết thúc nhiệm kỳ, 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội hoàn thành, trong đó 3 chỉ tiêu vượt mức.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Đức Hùng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kép ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đoàn xã Kép đạt được thời gian qua. Nhiệm kỳ mới, Đoàn xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi; phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế số ở cơ sở; triển khai hiệu quả phong trào “5 tiên phong” và chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam”; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương.

Đại hội thông qua phương hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030 với mục tiêu xây dựng lớp thanh niên xã Kép thời kỳ mới có bản lĩnh – tri thức – khát vọng – trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng quê hương phát triển văn minh, bền vững.

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đoàn xã Kép khóa I gồm 25 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Tuân được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn xã Kép nhiệm kỳ 2025 – 2030; các đồng chí Nguyễn Xuân Hữu và Lê Minh Hậu giữ chức Phó Bí thư Đoàn xã Kép.

P.V
#Tuổi trẻ xã Kép

