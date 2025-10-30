Tuổi trẻ xã Đồng Kỳ phát huy vai trò xung kích của thanh niên

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đồng Kỳ, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phùng Thị Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đồng Kỳ và 120 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 400 đoàn viên thanh niên toàn xã.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh xã Đồng Kỳ mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Đồng Hưu, Đồng Vương và Đồng Kỳ cũ. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của địa phương, đặt ra yêu cầu đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội của xã.

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại khu vực trước khi sáp nhập đã đạt nhiều kết quả tích cực: tỷ lệ đoàn viên tham gia sinh hoạt thường xuyên đạt trên 85%; các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới” được triển khai sâu rộng, tạo dấu ấn rõ nét.

Các công trình, phần việc thanh niên như xây dựng tuyến đường hoa thanh niên, hỗ trợ chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, mô hình “Thắp sáng đường quê”, “Tổ thanh niên tự quản về an ninh trật tự” được triển khai hiệu quả, tạo môi trường rèn luyện và khẳng định vai trò của thanh niên trong đời sống xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phùng Thị Ngọc đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tổ chức Đoàn xã Đồng Kỳ. Nhiệm kỳ mới, Đoàn xã cần phát huy hơn nữa vai trò xung kích của thanh niên; chủ động tham mưu với cấp ủy trong công tác thanh niên; đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa; tăng cường hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế; tích cực tham gia xây dựng chính quyền số, xã hội số tại địa phương.

Tại Đại hội, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đoàn xã Đồng Kỳ khóa I gồm 25 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí. Đồng chí Vũ Trần Khánh Linh – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đồng Kỳ được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn xã Đồng Kỳ nhiệm kỳ 2025 – 2030.