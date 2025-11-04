Tuổi trẻ xã Đại Đồng góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp

Ngày 11/10/2025, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đại Đồng và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và 2025 – 2029.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đại Đồng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Vũ Trường Giang – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Hằng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Đồng.

Đại hội có sự tham dự của 125 đại biểu chính thức, đại diện cho trí tuệ, nhiệt huyết và tinh thần xung kích của tuổi trẻ xã Đại Đồng, cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên xã Đại Đồng. Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho giai đoạn tới.

Đại hội công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đoàn xã Đại Đồng khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và hiệp thương cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Đại Đồng khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2029, gồm những gương mặt tiêu biểu về năng lực, bản lĩnh, tinh thần xung kích và trách nhiệm.

Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Đại Đồng – Tiên phong – Bản lĩnh – Đoàn kết – Sáng tạo”, tuổi trẻ xã Đại Đồng quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững.