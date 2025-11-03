Tuổi trẻ xã Chi Lăng phát huy vai trò xung kích trong chuyển đổi số

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Chi Lăng (tỉnh Bắc Ninh) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Dự Đại hội có đồng chí Bùi Thanh Hương, Bí thư Đảng ủy xã Chi Lăng; đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và 125 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3.000 đoàn viên, hội viên toàn xã.

Trong nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ xã Chi Lăng luôn thể hiện tinh thần “Đoàn kết – Tiên phong – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”, phát huy sức trẻ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của mình trong các phong trào hành động cách mạng. Đoàn xã hiện có 15 chi đoàn thôn, 6 chi đoàn trường học và 1 chi đoàn lực lượng vũ trang. Các hoạt động tình nguyện, tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, đồng hành với thanh niên trong học tập và lập nghiệp được triển khai sâu rộng, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của địa phương.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hồng ghi nhận và biểu dương những kết quả Đoàn xã đã đạt được, đồng thời đề nghị Ban Chấp hành khóa mới tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo; chăm lo toàn diện cho thanh thiếu nhi, nhất là thanh niên công nhân và thanh niên yếu thế; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Chi Lăng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.