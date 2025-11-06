Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Tuổi trẻ xã Cao Đức góp phần xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp

P.V

Ngày 12/10/2025, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cao Đức và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Cao Đức, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

anh-cao-duc.jpg
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Cao Đức, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Đại hội đã đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2025, khẳng định những kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các phong trào hành động cách mạng và chăm lo, đồng hành với thanh niên. Nhiều mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, bảo vệ môi trường được triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng quê hương xã Cao Đức ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Bước sang nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đoàn xã Cao Đức và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cao Đức xác định phương hướng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường chuyển đổi số trong công tác Đoàn – Hội; phát huy tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Tình nguyện - Phát triển”.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và đoàn kết, Đại hội công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đoàn xã nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đặc biệt, đồng chí Thượng úy Tống Đức An – Công an xã Cao Đức được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đoàn xã Cao Đức, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cao Đức, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

P.V
#Tuổi trẻ xã Cao Đức

