Giới trẻ

Google News

Tuổi trẻ phường Yên Dũng giàu lý tưởng và khát vọng cống hiến

P.V

Ngày 12/10, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

anh-phuong-yen-dung.jpg
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phan Thế Huấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Yên Dũng. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Yên Dũng, các tổ chức chính trị – xã hội địa phương cùng 120 đại biểu chính thức đại diện cho đoàn viên, thanh niên toàn phường.

Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn tại phường Yên Dũng có nhiều chuyển biến tích cực, đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích, đảm nhận 35 công trình, phần việc thanh niên; tổ chức hiệu quả các phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Tuổi trẻ lập nghiệp – khởi nghiệp sáng tạo”, “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

Tại Đại hội, đại biểu đã thảo luận, thông qua phương hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030 với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết – Tiên phong – Bản lĩnh – Sáng tạo – Đổi mới”. Đại hội cũng công bố quyết định của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn phường Yên Dũng nhiệm kỳ 2025 – 2030 và đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh.

Đại hội khẳng định quyết tâm của tuổi trẻ phường Yên Dũng trong xây dựng thế hệ thanh niên giàu lý tưởng, có khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng địa phương phát triển theo hướng văn minh, hiện đại.

P.V
#Tuổi trẻ phường Yên Dũng

