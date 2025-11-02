Tuổi trẻ phường Vũ Ninh tiên phong trong các lĩnh vực chuyển đổi số

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Đại biểu phường Vũ Ninh có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Long – Bí thư Đảng ủy phường; Đỗ Chu Hưng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường và 125 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 2.000 đoàn viên thanh niên toàn phường.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của các phường Vũ Ninh đạt nhiều kết quả nổi bật. Phong trào “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” được lan tỏa sâu rộng; các hoạt động tình nguyện, sáng tạo, bảo vệ Tổ quốc triển khai hiệu quả với hơn 80 công trình, phần việc thanh niên thiết thực như “Đường cờ thanh niên”, “Hàng cây thanh niên”, “Tranh tường bích họa”, “Tủ sách số”…

Hoạt động an sinh xã hội được chú trọng với hơn 700 triệu đồng hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh khó khăn; hơn 1.800 đơn vị máu được hiến tặng. Công tác chăm lo thiếu niên, nhi đồng tiếp tục được quan tâm qua các chương trình “Thiếu nhi thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, “Vì bạn nghèo”, “Sóng và máy tính cho em”…

Trong nhiệm kỳ, toàn phường kết nạp hơn 1.000 đoàn viên mới, giới thiệu 70 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó trên 60% đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Chu Hưng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũ Ninh, ghi nhận và biểu dương những thành tích của tuổi trẻ phường, đồng thời đề nghị Ban Chấp hành khóa mới tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, chủ động trong các lĩnh vực chuyển đổi số, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, quảng bá văn hóa – du lịch Bắc Ninh – Kinh Bắc; đồng thời quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh công bố các quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Vũ Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Theo đó, Ban Chấp hành gồm 20 đồng chí; Ban Thường vụ 6 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra 5 đồng chí; các đồng chí Lê Quang Trung và Trần Mỹ Linh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đoàn phường Vũ Ninh.