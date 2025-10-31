Tuổi trẻ phường Tự Lạn tiên phong trong xây dựng đô thị văn minh

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường Tự Lạn sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập bốn xã: Thượng Lan, Việt Tiến, Hương Mai và Tự Lạn.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Minh Hiệp – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tự Lạn và 125 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 1.100 đoàn viên, thanh niên toàn phường.

Trong nhiệm kỳ qua, các phong trào hành động cách mạng như “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, cùng các chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp” đã được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Đoàn phường tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng đô thị văn minh, với nhiều mô hình tiêu biểu như “Thanh niên hỗ trợ chuyển đổi số tại bộ phận một cửa”, “Tuyến phố xanh – sạch – sáng”, “Hướng dẫn cài đặt mã định danh điện tử VNeID” và “Khu dân cư không có tệ nạn xã hội”.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bùi Minh Hiệp biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị tuổi trẻ phường tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Đoàn; đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng số; tiên phong trong xây dựng đô thị văn minh, phát triển kinh tế xanh và xã hội số.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh về việc chỉ định Ban Chấp hành khóa I gồm 17 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí. Trong đó, đồng chí Thân Đức Long giữ chức Bí thư, đồng chí Ngô Đăng Tùng và Thân Trọng Giáp giữ chức Phó Bí thư. Đại hội cũng chỉ định 3 đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong – Đoàn kết – Sáng tạo – Đột phá – Phát triển”, tuổi trẻ phường Tự Lạn quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng, khát vọng cống hiến, tiên phong trong chuyển đổi số, góp phần xây dựng phường Tự Lạn giàu đẹp, văn minh, hiện đại.