Google News

Tuổi trẻ phường Thuận Thành góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

P.V

Sáng ngày 11/10/2025, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

anh-thuan-thanh.jpg
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường Thuận Thành trong giai đoạn đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Trần Ngọc Thực – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Thành; Nguyễn Phương Đông – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thuận Thành và 168 đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ toàn phường.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Thuận Thành – Tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, đột phá”, Đại hội đã đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua; thảo luận, đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 – 2030, hướng đến xây dựng thế hệ thanh niên tiên phong trong học tập, lao động, khởi nghiệp và chuyển đổi số.

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh công bố quyết định chỉ định 28 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, cùng các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn phường Thuận Thành, và chỉ định Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Các đồng chí được chỉ định đều là cán bộ đoàn tiêu biểu, có năng lực, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao.

Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh niên phường Thuận Thành tiếp tục phát huy truyền thống quê hương văn hiến, anh hùng; ra sức học tập, lao động, khởi nghiệp, sáng tạo; xung kích đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số, góp phần xây dựng phường Thuận Thành ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

P.V
#Tuổi trẻ phường Thuận Thành

