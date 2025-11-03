Tuổi trẻ phường Phương Liễu tham gia xây dựng quê hương văn minh và hiện đại

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Dự và chúc mừng Đại hội có đồng chí Nguyễn Bá Quân, Bí thư Đảng ủy phường Phương và 125 đại biểu đại diện cho hơn 3.600 đoàn viên, thanh niên toàn phường.

Nhiệm kỳ qua, Đoàn phường Phương Liễu đã hoàn thành và vượt 11/11 chỉ tiêu Đại hội đề ra, triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng.

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” được tổ chức sâu rộng với hơn 1.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, thực hiện hơn 20 công trình, phần việc thanh niên. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” lan tỏa mạnh mẽ tại 8/8 khu phố, hỗ trợ người dân cài đặt và tích hợp định danh điện tử VNeID, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt chữ ký số cho người dân từ 16 đến 60 tuổi đạt 46,5%. Đoàn phường cũng duy trì hiệu quả hoạt động vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ 3,3 tỷ đồng cho 67 hộ thanh niên vay phát triển sản xuất, góp phần nâng cao đời sống và ổn định kinh tế gia đình.

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong – Bản lĩnh – Đoàn kết – Sáng tạo – Đột phá”, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đoàn phường Phương Liễu phấn đấu: 100% cán bộ, đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; đảm nhận 10 công trình thanh niên; thu hút 1.500 lượt đoàn viên tham gia hoạt động tình nguyện; hỗ trợ ít nhất 5 dự án khởi nghiệp sáng tạo; tư vấn, hướng nghiệp cho 2.500 lượt thanh thiếu niên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Bá Quân, Bí thư Đảng ủy phường Phương Liễu, biểu dương những kết quả đạt được và đề nghị Đoàn phường tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham gia chuyển đổi số, khởi nghiệp, phát triển kinh tế số và xây dựng phường Phương Liễu ngày càng văn minh, hiện đại.

Đại hội đã công bố Quyết định của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đoàn phường Phương Liễu khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng chí Nguyễn Thị Quế được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn phường Phương Liễu khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.