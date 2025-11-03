Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Tuổi trẻ phường Đào Viên khẳng định bản lĩnh và tinh thần sáng tạo

P.V

Chiều ngày 12/10/2025, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

anh-dao-vien.jpg
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Duy Tú, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đào Viên và 130 đại biểu đại diện cho hơn 639 đoàn viên, thanh niên toàn phường.

Đại hội đã ôn lại chặng đường phát triển của tổ chức Đoàn từ ba xã, phường cũ (Phù Lương, Ngọc Xá, Đào Viên) trước khi sáp nhập, cùng kết quả bước đầu của Đoàn phường Đào Viên kể từ khi chính thức đi vào hoạt động (01/7/2025). Với hơn 5.700 thanh niên, 639 đoàn viên và gần 3.000 hội viên Hội LHTN Việt Nam sinh hoạt tại 30 chi đoàn trực thuộc, tuổi trẻ Đào Viên đã khẳng định bản lĩnh, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm trên mọi lĩnh vực.

Nhiệm kỳ qua, Đoàn phường Đào Viên đã giới thiệu 73 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 55 đồng chí đã được kết nạp. Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt, tiêu biểu như kết nạp mới hơn 135 đoàn viên, 100% cán bộ, đoàn viên hoàn thành học tập lý luận chính trị, giới thiệu 67 đoàn viên ưu tú cho Đảng (vượt chỉ tiêu).

Đại hội đã thông qua quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh chỉ định nhân sự Ban Chấp hành Đoàn phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 29 đồng chí; đồng chí Trịnh Đắc Quyên được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn phường Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh.

Với chủ đề “Tuổi trẻ phường Đào Viên tự hào, vững bước dưới cờ Đảng; Bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo, khát vọng dựng xây quê hương giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ mới với tinh thần đoàn kết, dân chủ, quyết tâm cao. Ban Chấp hành khóa I ra mắt, thể hiện cam kết đoàn kết, sáng tạo, tiên phong, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường Đào Viên ngày càng phát triển, góp phần xây dựng phường Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

P.V
#phường Đào Viên

Cùng chuyên mục