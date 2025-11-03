Tuổi trẻ phường Đào Viên khẳng định bản lĩnh và tinh thần sáng tạo

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Duy Tú, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đào Viên và 130 đại biểu đại diện cho hơn 639 đoàn viên, thanh niên toàn phường.

Đại hội đã ôn lại chặng đường phát triển của tổ chức Đoàn từ ba xã, phường cũ (Phù Lương, Ngọc Xá, Đào Viên) trước khi sáp nhập, cùng kết quả bước đầu của Đoàn phường Đào Viên kể từ khi chính thức đi vào hoạt động (01/7/2025). Với hơn 5.700 thanh niên, 639 đoàn viên và gần 3.000 hội viên Hội LHTN Việt Nam sinh hoạt tại 30 chi đoàn trực thuộc, tuổi trẻ Đào Viên đã khẳng định bản lĩnh, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm trên mọi lĩnh vực.

Nhiệm kỳ qua, Đoàn phường Đào Viên đã giới thiệu 73 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 55 đồng chí đã được kết nạp. Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt, tiêu biểu như kết nạp mới hơn 135 đoàn viên, 100% cán bộ, đoàn viên hoàn thành học tập lý luận chính trị, giới thiệu 67 đoàn viên ưu tú cho Đảng (vượt chỉ tiêu).

Đại hội đã thông qua quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh chỉ định nhân sự Ban Chấp hành Đoàn phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 29 đồng chí; đồng chí Trịnh Đắc Quyên được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn phường Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh.

Với chủ đề “Tuổi trẻ phường Đào Viên tự hào, vững bước dưới cờ Đảng; Bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo, khát vọng dựng xây quê hương giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ mới với tinh thần đoàn kết, dân chủ, quyết tâm cao. Ban Chấp hành khóa I ra mắt, thể hiện cam kết đoàn kết, sáng tạo, tiên phong, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường Đào Viên ngày càng phát triển, góp phần xây dựng phường Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.