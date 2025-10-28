Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Tuổi trẻ phường Đa Mai phát huy vai trò xung kích trong chuyển đổi số

P.V

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 vào chiều ngày 19/10/2025, với sự tham dự của 126 đại biểu chính thức đại diện cho đoàn viên, thanh niên toàn phường.

anh-phuong-da-mai.jpg
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Thị Thanh Huyền – Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi Tỉnh Đoàn Bắc Ninh; đồng chí Dương Ngọc Chiên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đa Mai; đồng chí Ngô Sỹ Long – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đa Mai.

Báo cáo trình Đại hội cho thấy nhiệm kỳ 2022 – 2027, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường Đa Mai đạt nhiều kết quả tích cực. Các phong trào hành động cách mạng tiếp tục lan tỏa, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên được tăng cường; các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, an sinh xã hội, chuyển đổi số trong thanh niên từng bước đi vào chiều sâu.

Đại hội xác định phương hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030 tập trung vào 3 khâu đột phá: nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn; phát triển tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp; phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số và bảo vệ môi trường. Đại hội đề ra phương châm hành động: “Tiên phong – Bản lĩnh – Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển”, đồng thời thống nhất 8 chỉ tiêu chủ yếu và 3 nhóm giải pháp trọng tâm.

Tại Đại hội, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đoàn phường Đa Mai nhiệm kỳ 2025 – 2030; đồng thời chỉ định đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đa Mai lần thứ I khẳng định quyết tâm của tuổi trẻ địa phương trong việc rèn luyện, cống hiến, góp phần xây dựng phường Đa Mai phát triển văn minh, giàu đẹp, bền vững.

P.V
#phường Đa Mai

