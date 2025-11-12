Tuổi trẻ Kim Thanh góp sức phát triển quê hương nhanh và bền vững

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Kim Thanh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030 xác định 10 chỉ tiêu nhiệm kỳ và 3 nhiệm vụ đột phá, trong đó tập trung hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp; nâng cao năng lực số và làm chủ khoa học - công nghệ cho thanh niên.

Tới dự Đại hội có anh Bùi Chính Thức - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn Ninh Bình; ông Nguyễn Thành Thăng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; bà Phạm Thị Huệ - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường; ông Trần Văn Sơn - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường.

Với phương châm “Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường nhiệm kỳ 2022-2025; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường trong 5 năm tới, giai đoạn 2025-2030.

Đại hội cũng tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Ninh Bình lần thứ I.

Đại hội là sự kiện chính trị xã hội quan trọng của tuổi trẻ Kim Thanh, là diễn đàn lớn để tuổi trẻ Kim Thanh thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập trung thảo luận, đề ra những giải pháp mới nhằm “Tuổi Trẻ Kim Thanh tự hào, vững tin theo Đảng chung sức, đồng lòng, tiên phong, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc góp phần xây dựng Phường Kim Thanh phát triển nhanh và bền vững”.

Phường Kim Thanh hiện có hơn 26.000 người, trong đó có khoảng trên 1.000 thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 30, đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn. Đây là nguồn nhân lực dồi dào góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn phường.

Anh Bùi Chính Thức - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn Ninh Bình phát biểu tại đại hội.

Đoàn Thanh niên phường hiện có 25 cơ sở Đoàn trực thuộc, trong đó có 15 đơn vị khối địa bàn dân cư, 10 đơn vị hành chính sự nghiệp; 6 Liên đội trực thuộc Hội đồng Đội Phường.

Trong nhiệm kỳ qua công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi của phường Kim Thanh tiếp tục có bước phát triển mới, từng bước đi vào chiều sâu, thực chất, có sự chuyển biến tích cực trong toàn Đoàn, đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chất lượng tổ chức được củng cố, kiện toàn và nâng cao; phương thức hoạt động tiếp tục được đổi mới gắn với nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích của đoàn viên thanh thiếu nhi.

Các phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, có sức lan toả cao; làm tốt công tác chăm lo, hỗ trợ thanh niên nhất là việc xây dựng các mô hình điểm; phát huy tốt hơn vai trò xung kích trên các mặt trận.

Bên cạnh đó, tính kỷ cương, nề nếp, phong cách, lề lối làm việc của Đoàn tiếp tục được cải thiện khá tốt; bệnh thành tích đối phó đang dần được khắc phục.

Công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền và việc phối hợp với các đơn vị liên quan được thực hiện tốt hơn; Trong chỉ đạo và thực hiện công việc đã thể hiện sự đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm và có tính kế hoạch.

Việc thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm kỳ được các cấp bộ Đoàn từ phường tới cơ sở quan tâm, chú trọng ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ.

Để thực hiện được các chỉ tiêu Đại hội đề ra, Đoàn phường đã xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch và đề án cụ thể. Qua đó, thu được kết quả tích cực, khi có 6/10 chỉ tiêu đạt và 4/10 chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết đề ra.

Công bố các quyết định quan trọng của Tỉnh đoàn Ninh tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đoàn Thanh niên phường đặt mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên phường Kim Thanh phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tri thức, kỹ năng và khát vọng cống hiến; phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong hội nhập quốc tế và chuyển đổi số quốc gia.

Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, thật sự là lực lượng nòng cốt chính trị, đội dự bị tin cậy của Đảng, hạt nhân đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi, đồng thời làm tốt vai trò phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm lo, bồi dưỡng thế hệ măng non.

Đại hội đã xác định 10 chỉ tiêu nhiệm kỳ và 3 nhiệm vụ đột phá, trong đó có đột phá đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn; đột phá trong hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp và đột phá trong nâng cao năng lực số và làm chủ khoa học – công nghệ.