Tuổi trẻ đoàn viên, thanh niên chung tay góp sức hỗ trợ người dân sau cơn bão

Ý Lê (Tổng hợp)

HHTO - Tuổi trẻ cả nước đã chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, đầy thiết thực. Từ những chuyến xe chở hàng cứu trợ lên Cao Bằng đến những phần quà ấm áp gửi về Nghệ An, màu áo xanh tình nguyện tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, lan tỏa tinh thần đoàn kết của tuổi trẻ Việt Nam.

Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, màu áo xanh tình nguyện, tại tỉnh Cao Bằng, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã cùng nhau bốc dỡ và tiếp nhận 5,5 tấn hàng cứu trợ gồm nhu yếu phẩm từ Hà Nội gửi đến người dân bị ảnh hưởng sau mưa bão. Toàn bộ hàng hóa được phân loại, đóng gói và chuyển đến tận tay người dân.

cb2.jpg
Toàn bộ hàng hoá được phân loại, đóng gói và chuyển đến tận tay người dân tỉnh Cao Bằng.

Trong thời gian tới, tuổi trẻ Cao Bằng sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ, giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất và lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình vì cộng đồng.

cb1.jpg
cb3.jpg
cb4.jpg
cb5.jpg
Nhiều đoàn viên, thanh niên cùng nhau bốc dỡ và tiếp nhận hàng cứu trợ.

Cũng với tinh thần đó, tuổi trẻ trường Đại học Công đoàn phối hợp cùng Tỉnh đoàn Nghệ An và đơn vị đồng hành tổ chức Chương trình trao tặng 100 suất quà (với tổng trị giá 160 triệu đồng) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn chịu thiệt hại do bão số 10 tại xã Nghĩa Hành (tỉnh Nghệ An).

na1.jpg
na2.jpg
Những suất quà được gửi đến tận tay bà con chịu ảnh hưởng sau cơn bão.

Những hoạt động mang đầy ý nghĩa của tuổi trẻ cả nước không chỉ góp phần hỗ trợ người dân vùng bão lũ vượt qua giai đoạn khó khăn, mà còn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam trong hành trình chung tay vì cộng đồng.

549608267-1324882271816166-2279323675240600686-n.jpg
Ý Lê (Tổng hợp)
Ảnh: Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
#Thủ đô Hà Nội #Tuổi trẻ Trường Đại học Công đoàn #Tỉnh đoàn Nghệ An #tuổi trẻ Cao Bằng

