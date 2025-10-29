Tuổi trẻ Công an tỉnh Bắc Ninh xung kích bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 29/10, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Đỗ Đức Trịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đạt nhiều kết quả nổi bật. Các phong trào hành động cách mạng được triển khai hiệu quả, khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Công an tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” có bước phát triển rõ nét, lan tỏa mạnh mẽ vào cộng đồng. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức hơn 700 hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ nhân dân vùng khó khăn, tặng quà học sinh nghèo vượt khó, xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng, bảo vệ môi trường…, thu hút trên 40.000 lượt đoàn viên tham gia.

Trong phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện 38 công trình thanh niên cấp tỉnh với tổng giá trị làm lợi hơn 1 tỷ đồng; 304 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở có giá trị làm lợi trên 600 triệu đồng. Nhiều sáng kiến nghiệp vụ, ứng dụng chuyển đổi số trong cải cách hành chính công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội được triển khai hiệu quả.

Phong trào “Thanh niên Công an xung kích, lập công vì an ninh Tổ quốc” tiếp tục được đẩy mạnh và gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Đoàn viên, thanh niên đã trực tiếp tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo vệ an ninh quốc gia; giữ gìn trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tá Đỗ Đức Trịnh ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác Đoàn trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị tổ chức Đoàn trong lực lượng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò xung kích, gương mẫu của thanh niên Công an tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tại Đại hội, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh công bố quyết định chỉ định Ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.