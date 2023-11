Tuổi trẻ Cà Mau tự hào chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là

TPO - Ngày 11/11, Tỉnh Đoàn, Hội Cựu Chiến binh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức “Về nguồn giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ” nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là (23/11/1963 - 23/11/2023).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Tấn Phước - Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Cà Mau cho biết, chiến thắng Đầm Dơi – Cái Nước – Chà Là trong chiến dịch Thu - Đông năm 1963 của quân và dân ta trên chiến trường Cà Mau đã làm phá sản chiến thuật “Trực thăng vận” dẫn đến thất bại hoàn toàn “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ giai đoạn 1061 -1965 ở miền Nam nước ta.

“Chúng tôi và đoàn viên thanh niên thế hệ hôm nay bày tỏ niềm tự hào dân tộc, tiếp tục nối bước cha, anh xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp”, ông Phước nhấn mạnh.

Tại đây, anh Trần Thái Bình - Bí thư chi đoàn Trường THCS Trần Văn Phán đại diện cho tuổi trẻ Cà Mau bày tỏ: “Tuổi trẻ hôm nay may mắn được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, trong độc lập tự do của dân tộc; được học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tuổi trẻ Cà Mau luôn tự hào và vô cùng biết ơn các anh hùng liệt sỹ, người có công với cách mạng, các thương bệnh binh;… đã không tiếc máu xương cho hoà bình, tự do của dân tộc như ngày hôm nay.

Mỗi đoàn viên, thanh niên luôn tự nhắc nhở sống phải có hoài bão, lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm tiếp nối những thành tựu rực rỡ của ông cha ta, tiếp tục cống hiến sức trẻ để xây dựng đất nước ngày càng giàu, mạnh”.

Cũng tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 30 suất quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã; trao 2.000 quyển vở cho các Trường THCS Trần Văn Phán, Trường Tiểu học Trần Văn Phán, Trường Tiểu học Chà Là.

Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa, nhằm khắc ghi ký ức hào hùng, sự mưu trí, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ huy chiến đấu, biết ơn những tấm gương dũng cảm hy sinh quên mình, kiên quyết đấu tranh giành thắng lợi vang dội của quân và dân tỉnh Cà Mau.