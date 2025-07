Từ vụ vờ mua xe máy SH rồi rồ ga bỏ chạy, thu giữ thêm nhiều xe không giấy tờ

TPO - Ngày 25/7, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an phường Nam Hoa Lư, phối hợp với Công an phường Tây Mỗ (TP Hà Nội) điều tra và nhanh chóng làm rõ vụ việc đối tượng Nguyễn Tiến Đạt giả vờ mua xe máy của một người dân địa phương rồi rồ ga tẩu thoát.