Nhịp sống Thủ đô

Google News

Từ vụ cháy 5 người tử vong ở Hà Nội: Ngõ nhỏ, 'chuồng cọp' bủa vây, cứu hộ gặp khó

Thanh Hà

TPO - Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn khiến 5 người tử vong nằm sâu trong ngõ Kim Hoa (Hà Nội), lối vào chỉ rộng hơn 1m, buộc xe cứu hỏa phải dừng cách hiện trường hàng trăm mét. Công tác chữa cháy, cứu nạn vì thế vô cùng khó khăn. Đáng lo ngại, quanh khu vực này còn hàng loạt con ngõ tương tự, nhiều lối đi chỉ vừa một xe máy.

a6.jpg
Vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tầng tum, trong ngõ 180 Kim Hoa (Hà Nội) khiến 5 người tử vong. Đáng chú ý, ngôi nhà này có mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25 m², nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính khoảng 300 m, và phát sinh nhiều khói, khí độc gây khó khăn trong việc triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH.
a12.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên, xung quanh khu vực ngôi nhà vừa xảy ra hỏa hoạn còn có rất nhiều con ngõ sâu, nhỏ.
a13.jpg
Những con ngõ này chỉ có bề rộng hơn 1 m.
a3.jpg
Một con ngõ cách hiện trường vụ cháy khoảng 300 m, có bề rộng khoảng 1 m.
a2.jpg
Đáng chú ý, có những ngõ hẹp chưa đến 1 m, chỉ đủ chỗ cho một xe máy lách qua.
a4.jpg
Những con ngõ này tập trung đông dân cư, thậm chí có nhiều nhà cho thuê trọ với hàng chục người sinh sống trong diện tích chật hẹp.
a1.jpg
Một xe máy di chuyển gần như chiếm trọn bề rộng của ngõ.
a5.jpg
a7.jpg
Ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa.
a8.jpg
Nhiều ngôi nhà quây kín ban công bằng khung sắt (thường gọi là “chuồng cọp”).
a9.jpg
Thậm chí, nhiều hộ còn cơi nới ra ngoài để tăng diện tích sử dụng.
a11.jpg
Một số ngôi nhà quây kín rào sắt ngoài ban công và có mở lối thoát hiểm. Tuy nhiên, khi xảy ra hỏa hoạn, việc thoát ra ngoài từ những lối thoát hiểm này vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
a10.jpg
Ban công những ngôi nhà che lấp ánh sáng khiến con ngõ ban ngày tối như ban đêm.

Liên quan đến vụ cháy khiến 5 người tử vong vừa qua, chính quyền phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) cho biết, thời gian qua địa phương đã triển khai lắp đặt các điểm chữa cháy công cộng trong khu dân cư; vận động các hộ dân mở lối thoát nạn thứ hai, trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ban đầu như kìm cộng lực, búa, rìu, bình chữa cháy xách tay. Các hộ gia đình, trong đó có hộ nơi xảy ra cháy, đều đã được tuyên truyền, hướng dẫn và ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC.

Thanh Hà
#An toàn phòng cháy chữa cháy #Hạn chế về hạ tầng đô thị #Ngõ sâu và hẹp trong đô thị #Nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư #Biện pháp phòng cháy tại hộ gia đình #Tác động của kiến trúc nhà ở nhỏ hẹp #Chính sách và biện pháp phòng cháy địa phương #Nguy hiểm từ các công trình cơi nới trái phép #Tác động của ngõ tối và hạn chế thoát hiểm #Các biện pháp cải thiện an toàn chung

Xem thêm

