Từ vụ cháy 5 người tử vong ở Hà Nội: Ngõ nhỏ, 'chuồng cọp' bủa vây, cứu hộ gặp khó

Liên quan đến vụ cháy khiến 5 người tử vong vừa qua, chính quyền phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) cho biết, thời gian qua địa phương đã triển khai lắp đặt các điểm chữa cháy công cộng trong khu dân cư; vận động các hộ dân mở lối thoát nạn thứ hai, trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ban đầu như kìm cộng lực, búa, rìu, bình chữa cháy xách tay. Các hộ gia đình, trong đó có hộ nơi xảy ra cháy, đều đã được tuyên truyền, hướng dẫn và ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC.