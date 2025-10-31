Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Từ sinh viên IT đến người mẫu ảnh tự do đầy đam mê

Thảo Trần
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Từ sinh viên ngành Công nghệ thông tin tại trường Cao đẳng FPT Polytechnic, Trần Anh Tuấn (sinh năm 2004) đã có một hành trình đầy thú vị khi rẽ hướng sang con đường người mẫu ảnh tự do. Dù công việc hiện tại không liên quan đến chuyên ngành đã học, Tuấn vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào vì được sống với đam mê của bản thân.

image.png
Trần Anh Tuấn (sinh năm 2004) tốt nghiệp trường Cao đẳng FPT Polytechnic.

Trước khi trở thành một người mẫu ảnh tự do, Trần Anh Tuấn từng là một sinh viên IT đầy triển vọng. Tuy nhiên, trong con người anh luôn ấp ủ một niềm đam mê đặc biệt với nghệ thuật, đặc biệt là lĩnh vực người mẫu ảnh và diễn xuất.

Tuấn chia sẻ về niềm đam mê của bản thân: "Mình yêu cảm giác được đứng trước ống kính, hóa thân vào những hình ảnh, câu chuyện khác nhau và truyền tải cảm xúc đến người xem".

bao1.jpg
Trước khi trở thành một người mẫu ảnh tự do, Tuấn từng là một sinh viên IT đầy triển vọng.

Cơ duyên đến với nghề người mẫu của Tuấn khá tình cờ. Một lần, anh được bạn rủ chụp một bộ ảnh concept học sinh. Và buổi chụp đó đã mở ra cánh cửa mới, đưa anh đến với nghề người mẫu ảnh, đặc biệt là dòng mẫu cưới (wedding).

Tuấn kể lại: "Không ngờ chính buổi chụp đó lại khiến mình bén duyên với nghề mẫu ảnh, đặc biệt là dòng mẫu cưới (wedding). Từ đó, mình nhận ra đây chính là con đường phù hợp với bản thân và quyết định theo đuổi nó đến cùng".

image-2.png
Cơ duyên đến với nghề người mẫu của Tuấn khá tình cờ.

Ban đầu, Tuấn từng nghĩ sẽ gắn bó với ngành IT, đúng với chuyên ngành bản thân đã học. Tuy nhiên, càng trải nghiệm, anh càng nhận ra rằng ngoại hình và tố chất nghệ thuật trong mình lại phù hợp hơn với nghề mẫu ảnh. "Mình quyết định thay đổi hướng đi, nắm bắt cơ hội và biến đam mê thành sự nghiệp", Tuấn nói về quyết định rẽ hướng của mình.

Quyết định này không hề dễ dàng. Tuấn đã từng rất băn khoăn và lo lắng vì nó không liên quan đến chuyên ngành đã học. Tuy nhiên, sau nhiều suy nghĩ, anh hiểu rằng chỉ khi làm điều mình thực sự đam mê, anh mới có thể cố gắng hết mình và cảm thấy hạnh phúc.

image-1.png
image-4.png
Quyết định thay đổi hướng đi là điều không dễ dàng, vì vậy Tuấn nắm bắt cơ hội và biến đam mê thành sự nghiệp.

Dù mới bước chân vào nghề người mẫu ảnh, Tuấn đã gặt hái được những thành công nhất định. Anh nhận được sự tin tưởng và yêu mến từ các nhiếp ảnh gia, ekip và khán giả.

Trong thời gian tới, Tuấn đặt mục tiêu phát triển bản thân chuyên nghiệp hơn trong lĩnh vực người mẫu. Anh cũng ấp ủ mong muốn lấn sân sang diễn xuất, trở thành một "Tuấn Trần thứ hai" với màu sắc của riêng mình.

image-5.png
Dù mới bước chân vào nghề người mẫu ảnh, Tuấn đã gặt hái được những thành công nhất định.

Qua đây, Trần Anh Tuấn cũng muốn gửi gắm đến mọi người, đặc biệt là những người trẻ đang băn khoăn về lựa chọn con đường sự nghiệp của bản thân: "Hãy tận dụng những lợi thế của bản thân để biến điều không thể thành có thể, và biến nó thành cơ hội để phát triển chính mình".

image-3.png
Tuấn đặt mục tiêu phát triển bản thân chuyên nghiệp hơn trong lĩnh vực người mẫu và ấp ủ mong muốn lấn sân sang diễn xuất.

Tuấn chia sẻ câu nói yêu thích của bản thân: “Nếu bạn không thử, bạn sẽ không biết bạn có thể vượt qua hay không. Còn nếu bạn dám thử, dù thành công hay thất bại – bạn cũng đã chiến thắng chính bản thân mình”.

(Ảnh: NVCC)

Thảo Trần
#Hành trình chuyển đổi nghề nghiệp #Đam mê nghệ thuật và người mẫu #Nghề mẫu cưới (wedding) #Quyết định rẽ hướng nghề nghiệp #Phát triển sự nghiệp người mẫu và diễn xuất #Lời khuyên cho người trẻ về chọn nghề #Tận dụng cơ hội để phát triển bản thân #Chia sẻ về đam mê và thành công

