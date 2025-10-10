Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Từ hôm nay, người Hà Nội được nộp hồ sơ đất đai ngay tại chung cư

Trần Hoàng
TPO - Từ 18h chiều nay (10/10), Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội chính thức triển khai mô hình “Điểm phục vụ hành chính công cộng đồng”.

Theo đó, xã Đại Thanh (TP Hà Nội) sẽ được lựa chọn là địa phương đầu tiên thực hiện mô hình này, với địa điểm đặt tại phòng sinh hoạt cộng đồng tầng 3, của Khu đô thị Đại Thanh.

Việc triển khai “Điểm phục vụ hành chính công cộng đồng” nhằm đưa dịch vụ hành chính công đến gần hơn với người dân, giúp cư dân khu đô thị và cư dân trong xã không phải di chuyển xa để giải quyết các thủ tục hành chính.

Tại đây, người dân được tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND xã Đại Thanh và Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội – Chi nhánh Thanh Trì.

Hà Nội triển khai điểm phục vụ hành chính công cộng đồng tại Khu đô thị Đại Thanh

Người dân có nhu cầu thực hiện thủ tục sẽ đăng ký trước qua mã QR-Code. Nhân viên Bưu chính công ích sẽ hỗ trợ kê khai, hoàn thiện hồ sơ, số hóa và nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của TP Hà Nội.

Kết quả giải quyết hồ sơ sẽ được trả song song trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (bản điện tử), và bản giấy được chuyển phát đến tận địa chỉ công dân đăng ký nhận qua dịch vụ Bưu chính công ích.

Trần Hoàng
