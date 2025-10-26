Từ Công ước Hà Nội đến hợp tác Việt Nam – Nam Phi

TPO - Sáng 26/10, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã tiếp bà Mmamiloko T. Kubayi, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Hiến pháp Cộng hòa Nam Phi. Cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước Hà Nội, sự kiện quốc tế được tổ chức trong hai ngày 25 – 26/10 tại Thủ đô Hà Nội.

Bộ trưởng Lương Tam Quang chào mừng Bộ trưởng Mmamiloko T. Kubayi cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Tư pháp và Hiến pháp Cộng hòa Nam Phi sang thăm, làm việc tại Việt Nam và tham dự Lễ ký Công ước Hà Nội, đồng thời tháp tùng ngài Tổng thống Cộng hòa Nam Phi trong chuyến thăm chính thức.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Mmamiloko T. Kubayi tại cuộc gặp.

Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hợp tác Việt Nam – Nam Phi trong hơn ba thập kỷ qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1993, đặc biệt trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, giáo dục và pháp luật. Việt Nam luôn trân trọng tình cảm hữu nghị và sự ủng hộ quý báu của Nam Phi trong tiến trình hội nhập và phát triển đất nước.

Trong lĩnh vực thực thi pháp luật, Việt Nam và Nam Phi đã duy trì nhiều kênh hợp tác hiệu quả thông qua Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (INTERPOL) và các diễn đàn quốc tế, phối hợp xử lý nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm môi trường, buôn bán và vận chuyển trái phép động vật hoang dã quý hiếm. Hai bên đang tích cực trao đổi để sớm ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng như Hiệp định dẫn độ, Hiệp định chuyển giao người bị kết án, Hiệp định hợp tác phòng, chống tội phạm và Bản ghi nhớ về phòng, chống buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Công ước Hà Nội, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho rằng việc hơn 150 quốc gia đồng thuận thông qua Công ước là bước tiến lịch sử, khẳng định sức sống của chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc. Theo Bộ trưởng, Công ước không chỉ là công cụ pháp lý toàn cầu trong đấu tranh với tội phạm mạng, mà còn mở ra cơ hội hợp tác kỹ thuật, hỗ trợ năng lực và chuyển giao công nghệ giữa các quốc gia, đặc biệt là giữa các nước đang phát triển.

Tại buổi tiếp, hai bên thống nhất đẩy nhanh hoàn thiện và ký kết các hiệp định hợp tác song phương, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ cho hợp tác tư pháp và thực thi pháp luật; đồng thời tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, truy nã và dẫn độ tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt trong các lĩnh vực tội phạm mạng, khủng bố, ma túy và mua bán người.

Hai Bộ trưởng cũng nhất trí mở rộng hợp tác đào tạo, trao đổi cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm trong phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; phối hợp tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, nhất là trong triển khai và thực thi Công ước Hà Nội, góp phần nâng cao vai trò và tiếng nói của các nước đang phát triển trong an ninh mạng toàn cầu.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Mmamiloko T. Kubayi cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của phía Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh, cuộc gặp giữa hai Bộ trưởng và Lễ ký Công ước Hà Nội là bước tiến quan trọng, mở ra chương hợp tác mới giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp – Hiến pháp Nam Phi, không chỉ trong phòng, chống tội phạm mạng mà còn trên nhiều lĩnh vực hợp tác pháp lý khác, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của hai dân tộc, cũng như châu Á và châu Phi.