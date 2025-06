Từ chiều nay, mưa mở rộng ra đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

TPO - Dự báo chiều tối và đêm nay (3/6), mưa sẽ mở rộng ra khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hoá, Nghệ An giúp thời tiết mát mẻ hơn. Trong ngày hôm nay, miền Bắc hạ nhiệt đáng kể so với hôm qua từ 4-6 độ. Nghệ An đến Phú Yên hôm nay tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Chiều tối và đêm qua (2/6), không khí lạnh đã đẩy rãnh áp thấp xuống vùng núi Bắc Bộ nước ta, gây mưa rào và dông diện rộng, cục bộ mưa to đến rất to. Nhiều nơi ghi nhận mưa trên 100mm ở Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng. Dự báo trong sáng nay (3/6), mưa vẫn tiếp tục ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ với lượng mưa từ 15-40mm, có nơi trên 70mm. Trong chiều và đêm nay, vùng mưa có thể mở rộng ra khu vực phía Tây Bắc Bộ, đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cục bộ xảy ra mưa to với lượng mưa 15–30mm, có nơi trên 80mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, một số khu vực có thể xảy ra mưa cường suất lớn trên 80mm trong 3 giờ, gây ngập lụt cục bộ ở vùng trũng thấp. Trong mưa dông có nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhờ mưa dông, miền Bắc và Thanh Hoá chấm dứt hai ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt. Hôm nay, nền nhiệt ở miền Bắc giảm 4-6 độ so với hôm qua với nhiệt độ cao nhất chỉ từ 32-34 độ, vùng núi dưới 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi dưới 24 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Bình Thuận hôm nay tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ. Trong chiều tối nay, Nghệ An và Hà Tĩnh có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, Quảng Bình đến Bình Thuận ít mưa. Dự báo từ mai, nắng nóng sẽ hạ nhiệt dần ở khu vực từ Nghệ An đến Bình Thuận, riêng Quảng Bình đến Bình Thuận còn nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ. Tây Nguyên sáng nay có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ sáng nay có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 32-35 độ. Dự báo trong những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Miền Bắc sắp đón mưa lớn Miền Bắc nắng nóng trên 40 độ trước khi chuyển mưa dông TPHCM mưa lớn kèm gió giật rất mạnh, có nơi cúp điện Nguyễn Hoài