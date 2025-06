Miền Bắc sắp đón mưa lớn

TPO - Mưa xảy ra trong chiều tối và đêm nay ở miền Bắc. Trong đó khu vực vùng núi có mưa to đến rất to. Khu vực đồng bằng có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Nguy cơ rất cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, một rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24–26 độ vĩ Bắc đang bị nén và đẩy dịch xuống phía Nam do ảnh hưởng của không khí lạnh. Sự kết hợp của rãnh áp thấp với hội tụ gió trên cao sẽ gây mưa cho các tỉnh miền Bắc trong chiều tối và đêm nay, cục bộ xảy ra mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20–40mm, có nơi trên 70mm. Riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có thể mưa rất to với lượng mưa trên 150mm. Mưa xuất hiện ngay sau một ngày đặc biệt nắng nóng nên nguy cơ rất cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, vùng núi có thể đối mặt với mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ, làm tăng nguy cơ ngập úng cục bộ ở nơi trũng thấp và lũ quét, sạt lở đất ở các sườn dốc. Dự báo sang ngày (3/6), ban ngày trời ít mưa, có nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm lại có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Thủ đô Hà Nội từ đêm nay (02/6) đến sáng sớm ngày 4/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào đêm 2/6, chiều tối và đêm 3/6. Trong đó, lượng mưa các huyện phía Tây và phía Nam thành phố từ 20 - 40mm, có nơi trên 70mm. Trung tâm thành phố và các huyện phía Bắc mưa ít hơn, từ 15 - 30mm, có nơi trên 50mm. Khu vực Thanh Hoá và Nghệ An, trong chiều tối các ngày 3-4/6 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhờ đó, các ngày 4-5/6, khu vực này nắng nóng dịu bớt, nhiệt độ cao nhất chỉ còn 34-36 độ. Miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang trải qua một giai đoạn mưa nhiều hiếm thấy. Tính riêng tháng 5, miền Bắc xảy ra 4 đợt mưa lớn diện rộng. Hàng loạt kỷ lục mưa lũ đã xuất hiện. Tại Bắc Quang, mưa lớn kéo dài từ 15-23/5 với tổng lượng cả đợt 995mm. Hà Tĩnh xảy ra mưa lũ dị thường trong tháng 5 với lượng mưa từ đêm 25, sáng 26/5 từ 165-340mm, hàng chục điểm ghi nhận mưa kỷ lục từ ngày có dữ liệu quan trắc, một số nơi mưa dữ dội hơn cả mưa bão. Tính trong tháng 5, tổng lượng mưa tại hầu hết các khu vực trên cả nước phổ biến cao hơn từ 20-80% so với trung bình nhiều năm. Tại Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Bình, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi cao hơn 80-150%, cá biệt có nơi trên 200%. Trong tháng 6, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng. Trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Con số kinh hoàng trong mưa lớn nhất lịch sử ở Hà Tĩnh Mưa lũ làm 4 người chết ở Bắc Kạn Mưa lớn, người Hà Tĩnh 'trắng đêm' chạy lũ Nguyễn Hoài