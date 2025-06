Tiêu thụ điện cao kỷ lục trong ngày nắng nóng gay gắt

TPO - Theo thông tin từ Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), trưa 2/6, công suất tiêu thụ điện toàn quốc đã ghi nhận mức cao kỷ lục với công suất đỉnh lên đến 51.290MW, vượt 1.757MW so với đỉnh của năm 2024 .

Mức công suất vượt tương đương với tổng công suất lắp đặt của hai nhà máy: Thủy điện Lai Châu (1.200MW) và Nhiệt điện Thái Bình 1 (600MW). Đây là hệ quả của diễn biến thời tiết nắng nóng gay gắt diện rộng đang diễn ra ở miền Bắc và miền Trung.

Thông tin nhanh từ Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội, trong cao điểm trưa ghi nhận công suất đỉnh tại Hà Nội đã đạt kỷ lục mới với 5.430MW, vượt mức đỉnh 2024 (5.263MW).

Trong khi đó, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho biết, công suất tiêu thụ điện trên địa bàn 27 tỉnh/thành phố khu vực miền Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra, trừ Hà Nội) trong cao điểm trưa nay cũng đạt kỷ lục mới khi đạt 17.400MW, vượt 100MW so với cao điểm năm 2024.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hai ngày vừa qua, khu vực miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu mùa hè. Hầu khắp Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ghi nhận nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C như Bắc Giang (40,1 độ C), đường Láng - Hà Nội (40,2 độ C). Nắng nóng gay gắt cùng với độ ẩm thấp chỉ ở mức 40-45% đã làm nhu cầu sử dụng điện tăng vọt, đặc biệt là cho các thiết bị làm mát.

Để phòng tránh nguy cơ quá tải lưới điện cục bộ tại một số khu vực dân cư, đô thị, cũng như đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng khuyến nghị khách hàng cần sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, nhất là trong các khung giờ cao điểm trưa (13h - 15h) và tối (21h - 23h); sử dụng điều hòa hợp lý, cài đặt ở mức nhiệt từ 27 độ C trở lên, kết hợp với quạt để tăng hiệu quả làm mát; hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn, tránh nguy cơ quá tải, sự cố, chập cháy trong hộ gia đình và cơ quan, công sở.