Lần đầu tiên trong lịch sử, tiêu thụ điện vượt 1 tỷ kWh/ngày

TPO - Ngày 29/5, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết thời tiết nắng nóng gay gắt, oi bức tái diễn ở nhiều khu vực trên cả 3 miền đã làm tiêu thụ điện toàn quốc lại tăng cao kỷ lục. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, tiêu thụ điện toàn quốc trong ngày vượt 1 tỷ kWh.

Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), mặc dù công suất đỉnh của toàn hệ thống đến ngày 28/5 chưa vượt qua đỉnh của cuối tháng 4 với 47.670 MW, nhưng sản lượng điện tiêu thụ điện toàn quốc đã đạt đỉnh kỷ lục mới với 1,0019 tỷ kWh tiêu thụ trong ngày. Công suất lớn nhất trong ngày đã đạt mốc 45.450,8 MW vào lúc 14h.

Tại Hà Nội, nắng nóng khiến sản lượng tiêu thụ điện ở mức 98,77 triệu kWh. Tại 27 tỉnh miền Bắc thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc, sản lượng điện tiêu thụ ngày hôm qua đạt mức 340,81 triệu kWh.

Tại khu vực phía Nam, do mùa mưa đã tới nên sản lượng điện tiêu thụ đã giảm tương đối so với cao điểm khô hạn cuối tháng 4 và đầu tháng 5. Tại TPHCM, sản lượng điện tiêu thụ ngày hôm qua đạt 95,86 triệu kWh, thấp hơn so với kỷ lục tiêu thụ điện đã đạt được vào ngày 3/5 là 104,5 triệu kwh.

Theo ghi nhận của A0, năm 2023, tiêu thụ điện cao nhất của cả nước lập kỷ lục với mức 940 triệu kWh/ngày. Vì vậy, việc cả nước tiêu thụ trên 1 tỷ kWh/ngày là một kỷ lục.

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện của ngày 28/5 ghi nhận nhiệt điện than đóng vai trò cung cấp chính với 548,8 triệu kWh. Thủy điện đóng góp 228,2 triệu kWh trong khi tua-bin khí (Gas + Dầu DO) góp 90,4 triệu kWh. Điện gió đóng góp 36,5 triệu kWh trong khi điện mặt trời đóng góp 62,4 triệu kWh và nhập khẩu điện ở mức 19,7 triệu kWh.

Với khu vực miền Bắc, trong những ngày gần đây mặc dù thời tiết khá nắng nóng, oi bức nhưng vẫn chưa phải đợt nóng đỉnh điểm. Nắng nóng đã khiến tiêu thụ điện miền Bắc những ngày qua tăng cao cả về công suất và sản lượng. Dự báo, tiêu thụ điện ở miền Bắc vẫn còn tiếp tục tăng lên, gia tăng áp lực về cung cấp điện trong những đợt nóng cao điểm có thể diễn ra thời gian tới.

Theo tính toán của A0, dự kiến tháng 6, công suất khả dụng của tất cả hệ thống ở miền Bắc chỉ từ 23.900 - 24.500 MW trong khi giờ cao điểm tiêu thụ điện lên tới 25.2450 - 27.480 MW.